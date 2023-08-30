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US Open — 2023, женщины: турнирная сетка и результаты всех матчей второго игрового дня

Сегодня, 30 августа, завершились матчи второго игрового дня Открытого чемпионата США по теннису. Сегодня проходили оставшиеся встречи первого круга турнира.

Предлагаем вашему вниманию самые интересные результаты второго игрового дня в женском одиночном разряде.

Результаты US Open 30 августа. Женщины, 1-й круг.

Екатерина Александрова (Россия) — Лейла Фернандес (Канада) — 7:6, 5:7, 6:4.

Людмила Самсонова (Россия) — Клэр Лю (США) — 7:6, 6:3.

Онс Жабер (Тунис) — Мария-Камила-Осорио-Серрано (Колумбия) — 7:5, 7:6.

Джессика Пегула (СЩА) — Камила Джорджи (Италия) — 6:2, 6:2.

Янина Викмайер (Бельгия) — Вера Звонарёва (Россия) — 6:4, 6:4.

Дарья Касаткина (Россия) — Алисия Паркс (США) — 2:6, 6:4, 6:2.

Клара Таусон (Дания) — Анастасия Потапова (Россия) — 7:6, 3:6, 6:3.

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Фиона Кроули (США) — 6:2, 6:4.

Джоди Бёррэдж (Великобритания) — Анна Блинкова (Россия) — 6:3, 6:4.

Арина Соболенко (Беларусь) — Марина Заневская (Бельгия) — 6:3, 6:2.