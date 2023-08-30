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US Open — 2023, женщины: турнирная сетка и результаты всех матчей второго игрового дня «ЮС Опен»

US Open — 2023, женщины: турнирная сетка и результаты всех матчей второго игрового дня
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Сегодня, 30 августа, завершились матчи второго игрового дня Открытого чемпионата США по теннису. Сегодня проходили оставшиеся встречи первого круга турнира.

Предлагаем вашему вниманию самые интересные результаты второго игрового дня в женском одиночном разряде.

Результаты US Open 30 августа. Женщины, 1-й круг.

Екатерина Александрова (Россия) — Лейла Фернандес (Канада) — 7:6, 5:7, 6:4.
Людмила Самсонова (Россия) — Клэр Лю (США) — 7:6, 6:3.
Онс Жабер (Тунис) — Мария-Камила-Осорио-Серрано (Колумбия) — 7:5, 7:6.
Джессика Пегула (СЩА) — Камила Джорджи (Италия) — 6:2, 6:2.
Янина Викмайер (Бельгия) — Вера Звонарёва (Россия) — 6:4, 6:4.
Дарья Касаткина (Россия) — Алисия Паркс (США) — 2:6, 6:4, 6:2.
Клара Таусон (Дания) — Анастасия Потапова (Россия) — 7:6, 3:6, 6:3.
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Фиона Кроули (США) — 6:2, 6:4.
Джоди Бёррэдж (Великобритания) — Анна Блинкова (Россия) — 6:3, 6:4.
Арина Соболенко (Беларусь) — Марина Заневская (Бельгия) — 6:3, 6:2.

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