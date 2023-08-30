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US Open – 2023, мужчины: турнирная сетка и результаты всех матчей второго игрового дня

Завершился второй игровой день Открытого чемпионата США — 2023. Прошли все матчи первого круга, определились все теннисисты, которые сыграют в следующей стадии турнира.

Уверенно стартовал на турнире российский теннисист Даниил Медведев, третья ракетка мира. В своём первом матче спортсмен разгромил выступавшего по защищённому рейтингу венгра Аттилу Балажа, отдав сопернику только два гейма за три сета.

Также во второй круг пробился россиянин Андрей Рублёв, восьмая ракетка мира. Спортсмен в трёх сетах обыграл лаки-лузера из Франции Артура Казо, заменившего в основной сетке предыдущего соперника Рублёва, финна Эмиля Руусувуори.

Российские теннисисты Карен Хачанов (11) и Александр Шевченко завершили борьбу на турнире, проиграв свои матчи.

Отметим, что в первом круге Открытый чемпионат США также покинули сеяные Таллон Грикспор (Нидерланды, 24), Уго Умбер (Франция, 29) и Борна Чорич (Хорватия, 27).

US Open. Результаты матчей второго игрового дня. Мужчины

Маттео Берреттини (Италия) — Уго Умбер (Франция, 29) — 6:4, 6:2, 6:2.

Маттео Арнальди (Италия) — Джэйсон Каблер (Бразилия, LL) — 6:3, 1:0, отказ Каблера.

Артюр Фил (Франция) — Таллон Грикспор (Нидерланды, 24) — 4:6, 6:3, 5:7, 6:4, 7:5.

Кристофер О`Коннелл (Австралия) — Макс Пёрселл (Австралия) — 6:4, 6:3, 3:6, 7:6 (7:5).

Николас Харри (Чили, 23) — Люка Ван Аш (Франция) — 6:3, 3:6, 6:2, 7:6 (7:3).

Артур Риндеркнеш (Франция) — Диего Шварцман (Аргентина) — 6:3, 6:4, 6:2.

Александр Зверев (Германия, 12) — Александар Вукич (Австралия) — 6:4, 6:4, 6:4.

Даниил Медведев (Россия, 3) — Аттила Балаж (Венгрия, SR) — 6:1, 6:1, 6:0.

Майкл Ммо (США, WC) — Карен Хачанов (Россия, 11) — 6:2, 6:4, 6:2.

Кэмерон Норри (Великобритания, 16) — Александр Шевченко (Россия) — 6:3, 6:2, 6:2.

Григор Димитров (Болгария, 19) — Алекс Молчан (Словакия) — 6:7 (9:11), 6:7 (5:7), 6:1, 7:5, 7:6 (11:9).

Ю Сиу Сю (Китайский Тайбэй, Q) — Танаси Коккинакис (Австралия) — 6:3, 6:4, 3:6, 6:3.

Энди Маррей (Великобритания) — Корентен Муте (Франция) — 6:2, 7:5, 6:3.

Себастьян Баэс (Аргентина) — Борна Чорич (Хорватия, 27) — 7:5, 7:5, 6:1.

Андрей Рублёв (Россия, 8) — Артур Казо (Франция, LL) — 6:4, 7:6 (7:5), 6:1.

Джон Иснер (США, WC) — Факундо Диас Акоста (Аргентина) — 6:4, 6:3, 7:6 (7:1).

Ботин ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Джордан Томпсон (Австралия) — 6:3, отказ Томпсона.

Алекс де Минор (Австралия, 13) — Тимофей Скатов (Казахстан, Q) — 6:2, 3:6, 6:1, 7:5.

Даниэль Эванс (Великобритания, 26) — Даниэль-Элаи Галан (Колумбия) — 6:4, 6:2, 7:5.

У Ибин (Китай) — Душан Лайович (Сербия) — 3:6, 6:4, 2:6, 6:4, 6:2.

Стэн Вавринка (Швейцария) — Йосихито Нисиока (Япония) — 7:6 (7:5), 6:2, 6:4.

Хуберт Хуркач (Польша, 17) — Марк-Андреа Хюслер (Швейцария) — 4:6, 5:7, 7:6 (7:0), 6:3, 6:1.

Гаэль Монфис (Франция, SR) — Таро Дэниэл (Япония, Q) — 4:6, 6:4, 6:2, 7:6 (7:4).

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 30) — Отто Виртанен (Финляндия, Q) — 6:3, 6:7 (3:7), 1:6, 6:4, 7:6 (10:5).

Янник Синнер (Италия, 6) — Янник Ханфман (Германия) — 6:3, 6:1, 6:1.

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Доминик Кёпфер (Германия) — 6:2, 3:2, отказ Кёпфера.