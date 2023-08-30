Определились все пары второго круга в женской сетке Открытого чемпионата США

В ночь на среду, 30 августа, завершились все матчи первого круга в женской сетке Открытого чемпионата США. Определились все пары следующей стадии турнира.
Первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек во втором круге сыграет с австралийской теннисисткой Дарьей Савилл, выступающей по защищённому рейтингу. Вторая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко, встретится с британкой Джоди Бёррэдж.
Россиянка Дарья Касаткина в следующей стадии турнира поборется за выход в третий круг с чемпионкой Australian Open в 2020 году, американской теннисисткой Софьей Кенин. Анастасия Павлюченкова встретится с 26-й ракеткой мира из Украины Элиной Свитолиной, Екатерина Александрова — с украинкой Лесей Цуренко.
Элина Аванесян сыграет с 20-й ракеткой мира из Латвии Еленой Остапенко, Анна Калинская встретится с румынкой Сораной Кырстей, 30-й по посеву. Людмила Самсонова сыграет с немкой Тамарой Корпач, а 16-летняя Мирра Андреева поборется за выход в третий круг с 19-летней американкой Кори Гауфф.
Также во втором круге состоится матч чешки Петры Квитовой (11) и датчанки Каролины Возняцки (WC).
US Open. Женщины. Пары второго круга
В ночь с 30 на 31 августа
Ига Свёнтек (Польша) — Дарья Савилл (Австралия, SR)
Лорен Дэвис (США) — Кая Юван (Словения, Q)
Елена Остапенко (Латвия, 20) — Элина Аванесян (Россия)
Петра Квитова (Чехия, 11) — Каролина Возняцки (Дания, WC)
Дженнифер Брэйди (США, SR) — Магда Линетт (Польша, 24)
Элисе Мертенс (Бельгия, 32) — Даниэль Коллинз (США)
Мирра Андреева (Россия) — Кори Гауфф (США, 6)
Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Айла Томлянович (Австралия)
Анна Калинская (Россия) — Сорана Кырстя (Румыния, 30)
Виктория Азаренко (Беларусь, 18) — Чжу Линь (Китай)
Юрико Миядзаки (Великобритания, Q) — Белинда Бенчич (Швейцария, 15)
Каролина Мухова (Чехия, 10) —Магдалена Френх (Польша)
Тейлор Таунсенд (США, LD) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 19)
Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Синьюй Ван (Китай)
Анна Шмидлова (Словакия) — Ребека Масарова (Испания)
В ночь с 31 августа на 1 сентября
Ван Яфань (Китай, Q) — Кэйти Бултер (Великобритания)
Питон Стирнс (США) — Клара Таусон (Дания)
Екатерина Александрова (Россия, 22) — Леся Цуренко (Украина)
Мартина Тревизан (Италия) — Маркета Вондроушова (Чехия, 9)
Людмила Самсонова (Россия, 14) — Тамара Корпач (Германия)
Янина Викмайер (Германия, LL) — Мэдисон Кис (США, 17)
Элина Свитолина (Украина, 26) — Анастасия Павлюченкова (Россия)
Патрисия-Мария Циг (Румыния, SR) — Джессика Пегула (США, 3)
Онс Жабер (Тунис, 5) — Линда Носкова (Чехия)
Петра Мартич (Хорватия) — Мари Боузкова (Чехия, 31)
Чжэн Циньвэнь (Китай, 23) — Кайя Канепи (Эстония)
Ева Лис (Германия, Q) — Лючия Бронцетти (Италия)
Дарья Касаткина (Россия, 13) — Софья Кенин (США)
Гретье Миннен (Бельгия, Q) — Сачия Викери (США, Q)
Каролина Плишкова (Чехия, 25) — Клара Бюрель (Франция)
Джоди Бёррэдж (Великобритания) — Арина Соболенко (Беларусь, 2)
- 30 августа 2023
-
10:50
-
10:46
-
10:29
-
10:00
-
09:52
-
09:17
-
09:00
-
08:30
-
07:45
-
07:35
-
07:01
-
06:50
-
06:12
-
05:49
-
05:42
-
04:49
-
04:26
-
03:52
-
03:00
-
02:37
-
02:21
-
01:58
-
01:41
-
01:23
-
00:45
-
00:38
-
00:27
-
00:13
- 29 августа 2023
-
23:53
-
23:25
-
23:14
-
22:53
-
22:25
-
22:06
-
21:42