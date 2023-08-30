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Определились все пары второго круга в женской сетке Открытого чемпионата США

В ночь на среду, 30 августа, завершились все матчи первого круга в женской сетке Открытого чемпионата США. Определились все пары следующей стадии турнира.

Первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек во втором круге сыграет с австралийской теннисисткой Дарьей Савилл, выступающей по защищённому рейтингу. Вторая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко, встретится с британкой Джоди Бёррэдж.

Россиянка Дарья Касаткина в следующей стадии турнира поборется за выход в третий круг с чемпионкой Australian Open в 2020 году, американской теннисисткой Софьей Кенин. Анастасия Павлюченкова встретится с 26-й ракеткой мира из Украины Элиной Свитолиной, Екатерина Александрова — с украинкой Лесей Цуренко.

Элина Аванесян сыграет с 20-й ракеткой мира из Латвии Еленой Остапенко, Анна Калинская встретится с румынкой Сораной Кырстей, 30-й по посеву. Людмила Самсонова сыграет с немкой Тамарой Корпач, а 16-летняя Мирра Андреева поборется за выход в третий круг с 19-летней американкой Кори Гауфф.

Также во втором круге состоится матч чешки Петры Квитовой (11) и датчанки Каролины Возняцки (WC).

US Open. Женщины. Пары второго круга

В ночь с 30 на 31 августа

Ига Свёнтек (Польша) — Дарья Савилл (Австралия, SR)

Лорен Дэвис (США) — Кая Юван (Словения, Q)

Елена Остапенко (Латвия, 20) — Элина Аванесян (Россия)

Петра Квитова (Чехия, 11) — Каролина Возняцки (Дания, WC)

Дженнифер Брэйди (США, SR) — Магда Линетт (Польша, 24)

Элисе Мертенс (Бельгия, 32) — Даниэль Коллинз (США)

Мирра Андреева (Россия) — Кори Гауфф (США, 6)

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Айла Томлянович (Австралия)

Анна Калинская (Россия) — Сорана Кырстя (Румыния, 30)

Виктория Азаренко (Беларусь, 18) — Чжу Линь (Китай)

Юрико Миядзаки (Великобритания, Q) — Белинда Бенчич (Швейцария, 15)

Каролина Мухова (Чехия, 10) —Магдалена Френх (Польша)

Тейлор Таунсенд (США, LD) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 19)

Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Синьюй Ван (Китай)

Анна Шмидлова (Словакия) — Ребека Масарова (Испания)

В ночь с 31 августа на 1 сентября

Ван Яфань (Китай, Q) — Кэйти Бултер (Великобритания)

Питон Стирнс (США) — Клара Таусон (Дания)

Екатерина Александрова (Россия, 22) — Леся Цуренко (Украина)

Мартина Тревизан (Италия) — Маркета Вондроушова (Чехия, 9)

Людмила Самсонова (Россия, 14) — Тамара Корпач (Германия)

Янина Викмайер (Германия, LL) — Мэдисон Кис (США, 17)

Элина Свитолина (Украина, 26) — Анастасия Павлюченкова (Россия)

Патрисия-Мария Циг (Румыния, SR) — Джессика Пегула (США, 3)

Онс Жабер (Тунис, 5) — Линда Носкова (Чехия)

Петра Мартич (Хорватия) — Мари Боузкова (Чехия, 31)

Чжэн Циньвэнь (Китай, 23) — Кайя Канепи (Эстония)

Ева Лис (Германия, Q) — Лючия Бронцетти (Италия)

Дарья Касаткина (Россия, 13) — Софья Кенин (США)

Гретье Миннен (Бельгия, Q) — Сачия Викери (США, Q)

Каролина Плишкова (Чехия, 25) — Клара Бюрель (Франция)

Джоди Бёррэдж (Великобритания) — Арина Соболенко (Беларусь, 2)