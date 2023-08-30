Определились все пары второго круга в мужской сетке Открытого чемпионата США

В ночь на среду, 30 августа, завершился второй игровой день Открытого чемпионата США. Были сыграны все матчи первого круга соревнований и, соответственно, стали известны все пары следующей стадии турнира в мужской сетке US Open.

Первая ракетка мира из Испании Карлос Алькарас во втором круге встретится с представителем ЮАР Ллойдом Джорджем Харрисом, выступающим по защищённому рейтингу, а вторая ракетка мира из Сербии Новак Джокович сыграет с испанцем Бернабе Сапата-Миральесом.

Россиянин Даниил Медведев, третья ракетка мира, поборется за выход в третий круг US Open с австралийцем Кристофером О`Коннелом, которого в текущем сезоне уже обыгрывал на турнире в Дохе. Андрей Рублёв встретится с французом Гаэлем Монфисом, выступающим по защищённому рейтингу, Роман Сафиуллин сыграет с 14-м сеяным, американцем Томми Полом, а Аслан Карацев — с испанцем Роберто Карбальес-Баэной.

Отметим, что также состоятся матчи между Энди Марреем (Великобритания) и Григором Димитровым (Болгария, 19), Томасом Мартином Этчеверри (Аргентина, 30) и Стэном Вавринкой (Швейцария).

US Open. Мужчины. Пары второго круга соревнований

В ночь с 30 на 31 августа

Бернабе Сапата-Миральес (Испания) — Новак Джокович (Сербия, 2);

Ласло Джере (Сербия, 32) — Юго Гастон (Франция, Q);

Иржи Веселы (Чехия, SR) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 20);

Маккензи Макдональд (США) — Борна Гойо (Нидерланды, Q);

Хуан-Пабло Варильяс (Перу) — Тейлор Фритц (США, 9);

Титуан Дрог (Франция, Q) — Якуб Меншик (Чехия, Q);

Бенжамен Бонзи (Франция, WC) — Кристофер Юбэнкс (США, 28);

Стефанос Циципас (Греция, 7) — Доминик Штефан Штрикер (Швейцария, Q);

Аслан Карацев (Россия) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания);

Доминик Тим (Австрия) — Бен Шелтон (США);

Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 21);

Томми Пол (США, 14) — Роман Сафиуллин (Россия);

Себастьян Офнер (Австрия) — Фрэнсис Тиафо (США, 10);

Адриан Маннарино (Франция, 22) — Фабиан Марожан (Венгрия);

Ринки Хидзиката (Австралия, WC) — Мартон Фучович (Венгрия);

Каспер Рууд (Норвегия, 5) — Чжан Чжичжэнь (Китай).

В ночь с 31 августа на 1 сентября

Гаэль Монфис (Франция, SR) — Андрей Рублёв (Россия, 8);

Маттео Берреттини (Италия) — Артур Риндеркнеш (Франция);

Джек Дрэйпер (Великобритания) — Хуберт Хуркач (Польша, 17);

Майкл Ммо (США, WC) — Джон Иснер (США, WC);

У Ибин (Китай) — Алекс Михельсен (США, WC);

Фелипе Мелигени Родригес Альвес (Бразилия, Q) — Себастьян Баэс (Аргентина);

Даниил Медведев (Россия, 3) — Кристофер О`Коннелл (Австралия);

Лоренцо Сонего (Италия) — Янник Синнер (Италия, 6);

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 30) — Стэн Вавринка (Швейцария);

Энди Маррей (Великобритания) — Григор Димитров (Болгария, 19);

Александр Зверев (Германия, 12) — Даниэль Альтмайер (Германия);

Ю Сиу Сю (Китайский Тайбэй) — Кэмерон Норри (Великобритания, 16);

Артюр Фил (Франция) — Маттео Арнальди (Италия);

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Даниэль Эванс (Великобритания, 26);

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Ллойд Джордж Харрис (ЮАР, SR).