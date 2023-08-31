Панова и Бушкэ обыграли Кенин и Вандевей в первом круге US Open
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Россиянка Александра Панова и испанка Кристина Бушкэ выиграли у американского дуэта Софья Кенин / Коко Вандевей в матче первого круга Открытого чемпионата США в женском парном разряде – 7:6 (9:7), 6:4. Игра прошла на девятом корте стадиона «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» и продолжалась 1 час 37 минут.
По ходу матча Панова и Бушкэ сделали два эйса, допустили четыре двойные ошибки и реализовали четыре из восьми брейк-пойнтов. Их соперницы шесть раз подали на вылет, дважды ошиблись на подаче и реализовали три из 11 брейк-пойнтов. Всего Панова с Бушкэ выиграли 80 очков, а Кенин и Вандевей — 73.
Во втором круге пара Бушкэ / Панова сыграет с третьими сеяными Кори Гауфф и Джессикой Пегулой (США).
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