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Панова и Бушкэ обыграли Кенин и Вандевей в первом круге US Open

Панова и Бушкэ обыграли Кенин и Вандевей в первом круге US Open
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Россиянка Александра Панова и испанка Кристина Бушкэ выиграли у американского дуэта Софья Кенин / Коко Вандевей в матче первого круга Открытого чемпионата США в женском парном разряде – 7:6 (9:7), 6:4. Игра прошла на девятом корте стадиона «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» и продолжалась 1 час 37 минут.

По ходу матча Панова и Бушкэ сделали два эйса, допустили четыре двойные ошибки и реализовали четыре из восьми брейк-пойнтов. Их соперницы шесть раз подали на вылет, дважды ошиблись на подаче и реализовали три из 11 брейк-пойнтов. Всего Панова с Бушкэ выиграли 80 очков, а Кенин и Вандевей — 73.

Во втором круге пара Бушкэ / Панова сыграет с третьими сеяными Кори Гауфф и Джессикой Пегулой (США).

US Open — парный разряд (ж). 1-й круг
31 августа 2023, четверг. 00:45 МСК
Софья Кенин
США
Софья Кенин
Коко Вандевей
США
Коко Вандевей
С. Кенин К. Вандевей
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 7 		4
7 9 		6
         
Кристина Бушкэ
Испания
Кристина Бушкэ
Александра Панова
Россия
Александра Панова
К. Бушкэ А. Панова
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