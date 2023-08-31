Сафиуллин проиграл Полу, ведя 2:0 по сетам на US Open

Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти в третий круг US Open. В матче второго круга он проиграл американцу Томми Полу со счётом 6:3, 6:2, 2:6, 4:6, 3:6.

Продолжительность встречи составила 3 час 14 минут. За это время Сафиуллин сделал восемь эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету американца десять эйсов, пять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.

В следующем круге Пол встретится с победителем пары Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания).

Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 65 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда.