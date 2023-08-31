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Сафиуллин проиграл Полу, ведя 2:0 по сетам на US Open

Сафиуллин проиграл Полу, ведя 2:0 по сетам на US Open
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Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти в третий круг US Open. В матче второго круга он проиграл американцу Томми Полу со счётом 6:3, 6:2, 2:6, 4:6, 3:6.

Продолжительность встречи составила 3 час 14 минут. За это время Сафиуллин сделал восемь эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету американца десять эйсов, пять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.

В следующем круге Пол встретится с победителем пары Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания).

Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 65 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда.

US Open (м). 2-й круг
31 августа 2023, четверг. 00:10 МСК
Томми Пол
14
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		2 6 6 6
6 		6 2 4 3
             
Роман Сафиуллин
60
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
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