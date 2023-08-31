Фритц легко расправился с Варильясом и вышел в третий круг US Open

Завершился матч в рамках второго круга Открытого чемпионата США по теннису между американцем Тейлором Фритцем (девятая ракетка мира) и перуанцем Хуана-Пабло Варильясом (74-я ракетка мира). Победу одержал Фритц со счётом 6:1, 6:2, 6:2.
Продолжительность встречи составила 1 час и 41 минуту. За это время Тейлор исполнил 10 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал шесть из семи реализованных брейк-пойнтов (86%). В свою очередь, Варильяс исполнил один эйс, сделал три двойные ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из трёх возможных (0%).
В третьем круге турнира американец встретится с 17-летним чехом Якубом Меншиком (206-я ракетка мира).
Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 65 млн.
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