Фритц легко расправился с Варильясом и вышел в третий круг US Open

Завершился матч в рамках второго круга Открытого чемпионата США по теннису между американцем Тейлором Фритцем (девятая ракетка мира) и перуанцем Хуана-Пабло Варильясом (74-я ракетка мира). Победу одержал Фритц со счётом 6:1, 6:2, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час и 41 минуту. За это время Тейлор исполнил 10 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал шесть из семи реализованных брейк-пойнтов (86%). В свою очередь, Варильяс исполнил один эйс, сделал три двойные ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из трёх возможных (0%).

В третьем круге турнира американец встретится с 17-летним чехом Якубом Меншиком (206-я ракетка мира).

Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 65 млн.