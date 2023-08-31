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US Open — 2023, женщины: турнирная сетка и результаты всех матчей третьего игрового дня

Сегодня, 31 августа, завершились матчи третьего игрового дня Открытого чемпионата США по теннису. Сегодня проходили матчи в рамках второго круга.

Предлагаем вашему вниманию самые интересные результаты третьего игрового дня в женском одиночном разряде.

Результаты US Open 31 августа. Женщины, 2-й круг.

Кори Гауфф (США) — Мирра Андреева (Россия) — 6:3, 6:2.

Каролина Мухова (Чехия) — Магдалена Френх (Польша) — 6:3, 6:3.

Ига Свёнтек (Польша) — Дарья Савилл (Австралия) — 6:3, 6:4.

Сорана Кырстя (Румыния) — Анна Калинская (Россия) — 6:3, 6:4.

Чжу Линь (Китай) — Виктория Азаренко (Беларусь) —6:3, 6:3.

Елена Рыбакина (Казахстан) — Айла Томлянович (Австралия) — Томлянович решила не выходить на встречу.

Елена Остапенко (Латвия) — Элина Аванесян (Россия) — 6:3, 5:7, 7:5.

Каролина Возняцки (Дания) — Петра Квитова — 7:5, 7:6.