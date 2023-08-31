Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

US Open — 2023, женщины: турнирная сетка и результаты всех матчей третьего игрового дня «ЮС Опен»

US Open — 2023, женщины: турнирная сетка и результаты всех матчей третьего игрового дня
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 31 августа, завершились матчи третьего игрового дня Открытого чемпионата США по теннису. Сегодня проходили матчи в рамках второго круга.

Предлагаем вашему вниманию самые интересные результаты третьего игрового дня в женском одиночном разряде.

Результаты US Open 31 августа. Женщины, 2-й круг.

Кори Гауфф (США) — Мирра Андреева (Россия) — 6:3, 6:2.
Каролина Мухова (Чехия) — Магдалена Френх (Польша) — 6:3, 6:3.
Ига Свёнтек (Польша) — Дарья Савилл (Австралия) — 6:3, 6:4.
Сорана Кырстя (Румыния) — Анна Калинская (Россия) — 6:3, 6:4.
Чжу Линь (Китай) — Виктория Азаренко (Беларусь) —6:3, 6:3.
Елена Рыбакина (Казахстан) — Айла Томлянович (Австралия) — Томлянович решила не выходить на встречу.
Елена Остапенко (Латвия) — Элина Аванесян (Россия) — 6:3, 5:7, 7:5.
Каролина Возняцки (Дания) — Петра Квитова — 7:5, 7:6.

Материалы по теме
Аванесян уступила в борьбе за 3-й круг US Open. Сафиуллин проиграл, ведя 2:0 по сетам
Live
Аванесян уступила в борьбе за 3-й круг US Open. Сафиуллин проиграл, ведя 2:0 по сетам
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android