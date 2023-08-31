US Open — 2023, женщины: турнирная сетка и результаты всех матчей третьего игрового дня

Сегодня, 31 августа, завершились матчи третьего игрового дня Открытого чемпионата США по теннису. Сегодня проходили матчи в рамках второго круга.
Предлагаем вашему вниманию самые интересные результаты третьего игрового дня в женском одиночном разряде.
Результаты US Open 31 августа. Женщины, 2-й круг.
Кори Гауфф (США) — Мирра Андреева (Россия) — 6:3, 6:2.
Каролина Мухова (Чехия) — Магдалена Френх (Польша) — 6:3, 6:3.
Ига Свёнтек (Польша) — Дарья Савилл (Австралия) — 6:3, 6:4.
Сорана Кырстя (Румыния) — Анна Калинская (Россия) — 6:3, 6:4.
Чжу Линь (Китай) — Виктория Азаренко (Беларусь) —6:3, 6:3.
Елена Рыбакина (Казахстан) — Айла Томлянович (Австралия) — Томлянович решила не выходить на встречу.
Елена Остапенко (Латвия) — Элина Аванесян (Россия) — 6:3, 5:7, 7:5.
Каролина Возняцки (Дания) — Петра Квитова — 7:5, 7:6.
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