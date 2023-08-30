Начинается второй раунд последнего в сезоне «Шлема»! В среду играют пятеро россиян. Все подробности — в трансляции.

Мирра Андреева бьётся с американкой на US Open! Болеем ещё за Карацева, Калинскую. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию третьего игрового дня на US Open – 2023. В среду на кортах Нью-Йорка запланировано 32 матча одиночного разряда – по 16 у мужчин в нижней половине сетки и у женщин в верхней половине. Свои матчи проведут среди прочих пятеро россиян – Аслан Карацев, Роман Сафиуллин, Мирра Андреева, Анна Калинская и Элина Аванесян. Мирра откроет программу дня на центральном корте сражением с американкой Кори Гауфф (шестой номер посева). Также сыграют в этот день первая ракетка мира Ига Свёнтек и 23-кратный победитель «Шлемов» Новак Джокович, уже гарантировавший себе по окончанию US Open возвращение на теннисный трон. Следите за ходом игрового дня в нашем онлайне!

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