Мирра Андреева бьётся с американкой на US Open! Болеем ещё за Карацева, Калинскую. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию третьего игрового дня на US Open – 2023. В среду на кортах Нью-Йорка запланировано 32 матча одиночного разряда – по 16 у мужчин в нижней половине сетки и у женщин в верхней половине. Свои матчи проведут среди прочих пятеро россиян – Аслан Карацев, Роман Сафиуллин, Мирра Андреева, Анна Калинская и Элина Аванесян. Мирра откроет программу дня на центральном корте сражением с американкой Кори Гауфф (шестой номер посева). Также сыграют в этот день первая ракетка мира Ига Свёнтек и 23-кратный победитель «Шлемов» Новак Джокович, уже гарантировавший себе по окончанию US Open возвращение на теннисный трон. Следите за ходом игрового дня в нашем онлайне!
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Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
Накануне завершился первый круг турнира в одиночном разряде. Представительство россиян сократилось почти вдвое. Начинал турнир 21 российский теннисист, а во второй круг пробились 11.
О том, как развивался второй игровой день, читайте в нашем вчерашнем лайве.
Матчи среды
Вот перечень сегодняшних матчей игрового дня без подробностей.
Подобрали для вас 6 матчей третьего игрового дня US Open с участием 5 россиян и Новака Джоковича, которой гарантировал себе по итогам турнира возвращение звания 1-й ракетки мира.
- 30 августа 2023
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