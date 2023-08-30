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Мирра Андреева, Аслан Карацев, Анна Калинская: онлайн-трансляция US Open — 2023, результаты, сетки, где смотреть

Мирра Андреева бьётся с американкой на US Open! Болеем ещё за Карацева, Калинскую. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция US Open — 2023 за 30 августа
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Начинается второй раунд последнего в сезоне «Шлема»! В среду играют пятеро россиян. Все подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию третьего игрового дня на US Open – 2023. В среду на кортах Нью-Йорка запланировано 32 матча одиночного разряда – по 16 у мужчин в нижней половине сетки и у женщин в верхней половине. Свои матчи проведут среди прочих пятеро россиян – Аслан Карацев, Роман Сафиуллин, Мирра Андреева, Анна Калинская и Элина Аванесян. Мирра откроет программу дня на центральном корте сражением с американкой Кори Гауфф (шестой номер посева). Также сыграют в этот день первая ракетка мира Ига Свёнтек и 23-кратный победитель «Шлемов» Новак Джокович, уже гарантировавший себе по окончанию US Open возвращение на теннисный трон. Следите за ходом игрового дня в нашем онлайне!

US Open – 2023. Мужчины. Сетка
US Open – 2023. Женщины. Сетка
US Open (ж). 2-й круг
30 августа 2023, среда. 19:00 МСК
Мирра Андреева
63
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Кори Гауфф
6
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
US Open (ж). 2-й круг
30 августа 2023, среда. 19:30 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Дарья Савилл
322
Австралия
Дарья Савилл
Д. Савилл
US Open (м). 2-й круг
30 августа 2023, среда. 19:30 МСК
Аслан Карацев
77
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Роберто Карбальес-Баэна
63
Испания
Роберто Карбальес-Баэна
Р. Карбальес-Баэна
US Open (м). 2-й круг
30 августа 2023, среда. 20:30 МСК
Бернабе Сапата-Миральес
76
Испания
Бернабе Сапата-Миральес
Б. Сапата-Миральес
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
US Open (м). 2-й круг
30 августа 2023, среда. 21:30 МСК
Томми Пол
14
США
Томми Пол
Т. Пол
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Роман Сафиуллин
60
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
US Open (ж). 2-й круг
30 августа 2023, среда. 21:30 МСК
Анна Калинская
89
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Сорана Кырстя
30
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
US Open (ж). 2-й круг
30 августа 2023, среда. 23:30 МСК
Елена Остапенко
21
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Не начался
1 2 3
         
         
Элина Аванесян
66
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян

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Матчи среды
Live Даниил Сальников

Накануне завершился первый круг турнира в одиночном разряде. Представительство россиян сократилось почти вдвое. Начинал турнир 21 российский теннисист, а во второй круг пробились 11.

16:54 Даниил Сальников

О том, как развивался второй игровой день, читайте в нашем вчерашнем лайве.

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Матчи среды

Вот перечень сегодняшних матчей игрового дня без подробностей.

16:48 Даниил Сальников

Подобрали для вас 6 матчей третьего игрового дня US Open с участием 5 россиян и Новака Джоковича, которой гарантировал себе по итогам турнира возвращение звания 1-й ракетки мира.

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