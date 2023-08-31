«Пивная фанатка» нашла деньги и появится на US Open

Американская болельщица Меган Лаки, которую называют «пивная фанатка», объявила о своём возвращении на трибуны Открытого чемпионата США.
«Я приняла решение, оно было нелёгким, отчасти потому, что я хочу быть лучшей версией себя и хочу быть примером для подражания для других.
Хочу оставаться верной своим ценностям, и я пытаюсь понять, смогу ли я делать все это, оставаясь «пивной девушкой». И я решила, что могу быть ею, потому что «пивная девушка» — это часть меня.
Мне нравится ходить на спортивные мероприятия, мне нравится веселиться и заставлять людей улыбаться, и в этом нет ничего плохого. Я не позволю рассказам, средствам массовой информации и негативным комментариям повлиять на меня, потому что я знаю, кто я, и мне нравится то, кем я являюсь. И это нормально — быть многогранной.
Итак, без лишних слов, увидимся с вами, ребята, в пятницу», – приводит слова Лаки outkick.com.
Фото: Из личного архива
Девушка производила фурор на двух последних US Open и заставляла всех забыть непосредственно об игре. Меган запомнилась тем, что чрезвычайно быстро выпивала стакан пива на трибунах.
- 31 августа 2023
-
10:00
-
09:52
-
09:24
-
09:00
-
07:37
-
06:26
-
06:19
-
06:03
-
05:10
-
03:55
-
03:26
-
02:44
-
02:17
-
00:43
-
00:29
-
00:25
-
00:23
- 30 августа 2023
-
23:57
-
23:41
-
23:35
-
23:09
-
23:01
-
22:57
-
22:47
-
22:39
-
22:29
-
21:46
-
21:38
-
21:05
-
20:58
-
20:49
-
20:29
-
19:51
-
19:06
-
18:56