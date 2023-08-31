«Пивная фанатка» нашла деньги и появится на US Open

Американская болельщица Меган Лаки, которую называют «пивная фанатка», объявила о своём возвращении на трибуны Открытого чемпионата США.

«Я приняла решение, оно было нелёгким, отчасти потому, что я хочу быть лучшей версией себя и хочу быть примером для подражания для других.

Хочу оставаться верной своим ценностям, и я пытаюсь понять, смогу ли я делать все это, оставаясь «пивной девушкой». И я решила, что могу быть ею, потому что «пивная девушка» — это часть меня.

Мне нравится ходить на спортивные мероприятия, мне нравится веселиться и заставлять людей улыбаться, и в этом нет ничего плохого. Я не позволю рассказам, средствам массовой информации и негативным комментариям повлиять на меня, потому что я знаю, кто я, и мне нравится то, кем я являюсь. И это нормально — быть многогранной.

Итак, без лишних слов, увидимся с вами, ребята, в пятницу», – приводит слова Лаки outkick.com.

Фото: Из личного архива

Девушка производила фурор на двух последних US Open и заставляла всех забыть непосредственно об игре. Меган запомнилась тем, что чрезвычайно быстро выпивала стакан пива на трибунах.