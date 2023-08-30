Жгучая фанатка произвела фурор на US Open. Все моментально забыли о теннисе. Видео

Меган Лаки дважды привлекала к себе внимание, выпивая стакан пива залпом на трибунах. Но в этом году зрители рискуют не увидеть красотку.

Болельщики являются неотъемлемым атрибутом всех турниров «Большого шлема». Иногда зрители делают шоу ничем не хуже, чем теннисисты на корте. Ярким примером этого утверждения является американская фанатка Меган Лаки, которая производила фурор на двух последних US Open и заставляла всех забыть непосредственно об игре.

Меган запомнилась тем, что чрезвычайно быстро выпивала стакан пива на трибунах. В 2021-м операторы захватили её в кадр во время паузы в матче между канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и испанцем Роберто Баутиста-Агутом. Девушка не растерялась и сразу же до дна опустошила ёмкость с алкогольным напитком. До конца пятисетового матча она ещё дважды повторила этот номер, забирая стакан у сидящего рядом бойфренда.

Видео с Лаки стало вирусным в Сети и было опубликовано в официальных аккаунтах US Open. В 2022-м Меган повторила свой номер, за 7,37 секунды выпив полный стакан пива. Её стали обсуждать ещё активнее, чем годом ранее.

«Похоже, это становится традицией», — утверждали авторы каналов US Open.

Видео доступно в YouTube-канале US Open Tennis. Права на видео принадлежат US Open Tennis (ITF).

Количество подписчиков Лаки в соцсетях во время US Open — 2021 выросло с 3 тысяч до 25 тысяч, а через год и вовсе перевалило шестизначную цифру и в данный момент составляет 111 тысяч человек. Это больше, чем у множества теннисисток WTA, не считая суперзвёзд, и немногим меньше аудитории, которая следит за третьей ракеткой мира из США Джессикой Пегулой (147 тысяч).

«Самая красивая болельщица US Open. Она будет хорошей коммерческой моделью пива!»

«Дайте ей медаль!»

«Ей нужно подарить бесплатные билеты как минимум на пять лет», — восторгались Лаки пользователи Сети.

Меган Лаки стала очень популярной после US Open Фото: Из личного архива Меган Лаки

Во время US Open – 2022 Меган было особенно сложно привлечь к себе внимание из-за того, что 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс завершала карьеру. Лаки даже «пожаловалась» в соцсетях.

«Какая-то стерва по имени Серена вытеснила меня из повестки», — пошутила девушка.

В итоге её рвение всё-таки заметили маркетологи US Open и помогли завируситься второму видео в соцсетях.

«Чемпионка US Open дважды подряд», — написали работники соцсетей турнира.

Привлекательную жгучую блондинку замечали не только рядовые болельщики, но и непосредственно участники US Open.

«В следующем году мы выпьем вместе», — написал французский теннисист Бенуа Пэр.

Меган Лаки любит публиковать фото с алкоголем в социальных сетях Фото: Из личного архива Меган Лаки

Вот только ожиданиям Пэра и фанатов, вполне возможно, не суждено сбыться. Последний год в жизни Меган выдался не очень удачным. Сейчас девушка безработная и живёт в Риджвуде, штат Нью-Джерси, со своими родителями. Не факт, что она вернётся в Нью-Йорк на US Open.

«Прошлой осенью меня уволили с работы рекрутера в компании, а затем я немного попутешествовала по миру, чтобы найти себя, как бы банально это ни звучало. Я до сих пор не смогла по-настоящему монетизировать свою известность. Поэтому начинаю чаще публиковать сообщения в социальных сетях», — призналась 27-летняя Лаки в интервью New York Post.

Один из самых очевидных способов заработка для Меган — сотрудничать с брендами по производству алкогольных напитков. Какие-то подвижки в этом направлении есть, но пока о серьёзном доходе говорить не приходится. Пока у неё на странице только одна рекламная запись.

«Я заключила пару партнёрских отношений с алкогольными брендами, Truly — последнее из них», — сказала Лаки.

В начале августа Меган пообещала New York Post, что вернётся на US Open в надежде повторить момент, который она вспоминает с ностальгией.

«Я не знаю, что на меня нашло. Но это был забавный момент, очень спонтанный. Я не думала ни о чём, кроме как о том, чтобы расшевелить публику. Если бы мне когда-то сказали, что малышка Меган будет в программе SportsCenter на ESPN, я бы ответила: «Ух ты, из-за моих занятий бегом? Наконец-то я стала хорошей спортсменкой?» Не думала, что это возможно из-за выпитого залпом пива. Я опустошила стакан за 7,37 секунды? Понятия не имею, как это произошло. Я специально не тренировалась», — заявила Лаки.

Меган Лаки со своим парнем Эндрю Диллинджером Фото: Из личного архива Меган Лаки

Оба раза Меган была на US Open вместе со своим парнем Эндрю Диллинджером, который поддержал её поступок. Проблема в том, что, как сказала Лаки, монетизации от её популярности не было. Да, Меган обладает изящной фигурой и обворожительной улыбкой, любит демонстрировать это своим подписчикам на снимках (зачастую с бокалом алкоголя в руках), но на самом деле постов у неё не так уж много, если сравнивать с остальными моделями.

С маркетинговой точки зрения страница велась не совсем грамотно. Лаки стремится исправить ситуацию. Она запустила собственный подкаст под названием «Счастливая жизнь» (или «Жизнь Лаки», поскольку её фамилия в переводе с английского означает «счастливая»), пытаясь увеличить свою аудиторию. В последнем выпуске от 20 августа Меган заявила, что ей не понравилась реакция на её интервью New York Post.

«Скажу честно. Я не знаю, вернусь ли на US Open в этом году. Не хочу быть той, кем меня кто-то хочет видеть. Я хочу быть той, кто я есть. Возможно, пришло время закончить карьеру «пивной девушки». Смотрите следующий выпуск и всё узнаете», — сказала Лаки.

Меган Лаки может не приехать на US Open в этом году Фото: Из личного архива Меган Лаки

Нельзя исключать, что Лаки просто подогревает интригу и желает, чтобы подписчики упрашивали её вернуться (они уже активно делают это). Хотя вполне может быть и так, что за последний год Меган пересмотрела свои жизненные ориентиры. Её уволили с работы, а репутация «пивной девушки» не принесла особой выгоды и выглядит привлекательной только со стороны.

Лаки хочет, чтобы к ней относились серьёзно, а не просто запомнили как «ту, которая залпом выпила стакан пива на US Open». Меган вправе поступать, как ей угодно. Но всё-таки не всё в жизни следует воспринимать слишком близко к сердцу. US Open уже стартовал, а Лаки пока не подаёт признаков того, что собирается его посетить. Возможно, Меган смягчится и снова порадует зрителей своим присутствием на турнире. Зрители точно против не будут.