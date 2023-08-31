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Димитров уверенно обыграл Маррея во 2-м круге Открытого чемпионата США

Димитров уверенно обыграл Маррея во 2-м круге Открытого чемпионата США
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Болгарский теннисист Григор Димитров вышел в третий круг хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче второго раунда US Open 19-й сеяный Димитров обыграл представителя Великобритании Энди Маррея со счётом 6:3, 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 46 минут.

Димитров шесть раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 6 из 13 брейк-пойнтов. Маррей выполнил два эйса, шесть раз ошибся на подаче и взял две подачи соперника.

За выход в 1/8 финала US Open Димитров сыграет с 12-й ракеткой турнира представителем Германии Александром Зверевым.

Напомним, в 2022 году победителем Открытого чемпионата США стал испанец Карлос Алькарас, в финале обыгравший норвежца Каспера Рууда.

US Open (м). 2-й круг
31 августа 2023, четверг. 19:10 МСК
Энди Маррей
37
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		4 1
6 		6 6
             
Григор Димитров
19
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
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