Димитров уверенно обыграл Маррея во 2-м круге Открытого чемпионата США

Болгарский теннисист Григор Димитров вышел в третий круг хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче второго раунда US Open 19-й сеяный Димитров обыграл представителя Великобритании Энди Маррея со счётом 6:3, 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 46 минут.

Димитров шесть раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 6 из 13 брейк-пойнтов. Маррей выполнил два эйса, шесть раз ошибся на подаче и взял две подачи соперника.

За выход в 1/8 финала US Open Димитров сыграет с 12-й ракеткой турнира представителем Германии Александром Зверевым.

Напомним, в 2022 году победителем Открытого чемпионата США стал испанец Карлос Алькарас, в финале обыгравший норвежца Каспера Рууда.