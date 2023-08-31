48 эйсов не помогли Иснеру выйти в 3-й круг US Open, он завершил карьеру, уступив Ммо

Американский теннисист Майкл Ммо вышел в третий круг хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче второго раунда US Open Ммо нанёс поражение соотечественнику Джону Иснеру со счётом 3:6, 4:6, 7:6 (7:3), 6:4, 7:6 (10:7). Встреча продолжалась 3 часа 57 минут. Оба теннисиста получили уайлд-кард от организаторов.
Ммо 19 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один из четырёх брейк-пойнтов. Иснер выполнил 48 эйсов, пять раз ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта. Этим матчем Иснер завершил карьеру.
За выход в 1/8 финала US Open Ммо сыграет с представителем Великобритании Джеком Дрэйпером.
Напомним, в 2022 году победителем турнира стал испанец Карлос Алькарас, в финале обыгравший норвежца Каспера Рууда.
- 31 августа 2023
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