48 эйсов не помогли Иснеру выйти в 3-й круг US Open, он завершил карьеру, уступив Ммо

Американский теннисист Майкл Ммо вышел в третий круг хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче второго раунда US Open Ммо нанёс поражение соотечественнику Джону Иснеру со счётом 3:6, 4:6, 7:6 (7:3), 6:4, 7:6 (10:7). Встреча продолжалась 3 часа 57 минут. Оба теннисиста получили уайлд-кард от организаторов.

Ммо 19 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один из четырёх брейк-пойнтов. Иснер выполнил 48 эйсов, пять раз ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта. Этим матчем Иснер завершил карьеру.

За выход в 1/8 финала US Open Ммо сыграет с представителем Великобритании Джеком Дрэйпером.

Напомним, в 2022 году победителем турнира стал испанец Карлос Алькарас, в финале обыгравший норвежца Каспера Рууда.