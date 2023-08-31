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48 эйсов не помогли Иснеру выйти в 3-й круг US Open, он завершил карьеру, уступив Ммо

48 эйсов не помогли Иснеру выйти в 3-й круг US Open, он завершил карьеру, уступив Ммо
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Американский теннисист Майкл Ммо вышел в третий круг хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче второго раунда US Open Ммо нанёс поражение соотечественнику Джону Иснеру со счётом 3:6, 4:6, 7:6 (7:3), 6:4, 7:6 (10:7). Встреча продолжалась 3 часа 57 минут. Оба теннисиста получили уайлд-кард от организаторов.

Ммо 19 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один из четырёх брейк-пойнтов. Иснер выполнил 48 эйсов, пять раз ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта. Этим матчем Иснер завершил карьеру.

За выход в 1/8 финала US Open Ммо сыграет с представителем Великобритании Джеком Дрэйпером.

Напомним, в 2022 году победителем турнира стал испанец Карлос Алькарас, в финале обыгравший норвежца Каспера Рууда.

US Open (м). 2-й круг
31 августа 2023, четверг. 18:10 МСК
Майкл Ммо
89
США
Майкл Ммо
М. Ммо
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		4 7 7 6 7 10
6 		6 6 3 4 6 7
             
Джон Иснер
157
США
Джон Иснер
Д. Иснер
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