Павлюченкова в борьбе уступила украинке Свитолиной во 2-м круге US Open — 2023

Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка 2020 года в миксте, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не сумела пробиться в третий круг US Open – 2023.

В матче второго круга Павлюченкова со счётом 7:5, 4:6, 4:6 проиграла бронзовому призёру Олимпиады-2020, бывшей третьей ракетке мира, украинке Элине Свитолиной (26). Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 48 минут. Павлюченкова три раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Свитолиной девять эйсов, девять двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 15.

За выход в 1/8 финала US Open Свитолина сразится с победительницей матча Джессика Пегула (США, 3) – Патрисия-Мария Циг (Румыния).