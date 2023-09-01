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Павлюченкова в борьбе уступила украинке Свитолиной во 2-м круге US Open — 2023

Павлюченкова в борьбе уступила украинке Свитолиной во 2-м круге US Open — 2023
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Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка 2020 года в миксте, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не сумела пробиться в третий круг US Open – 2023.

В матче второго круга Павлюченкова со счётом 7:5, 4:6, 4:6 проиграла бронзовому призёру Олимпиады-2020, бывшей третьей ракетке мира, украинке Элине Свитолиной (26). Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 48 минут. Павлюченкова три раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Свитолиной девять эйсов, девять двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 15.

За выход в 1/8 финала US Open Свитолина сразится с победительницей матча Джессика Пегула (США, 3) – Патрисия-Мария Циг (Румыния).

US Open (ж). 2-й круг
31 августа 2023, четверг. 22:10 МСК
Элина Свитолина
26
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 6
7 		4 4
         
Анастасия Павлюченкова
98
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
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