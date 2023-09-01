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Две российские женские пары вышли во второй круг US Open

Две российские женские пары вышли во второй круг US Open
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На стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке (США) завершились несколько матчей первого круга Открытого чемпионата США в женском парном разряде с участием россиянок.

На 13-м корте 13-е сеяные Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова обыграли итальянку Ясмине Паолини и китаянку Сиюй Ван — 7:6 (11:9), 6:1. Во втором круге россиянки сыграют с победительницами матча Анна Калинская / Анастасия Павлюченкова (Россия) — Дженнифер Брэйди / Луиза Стефани (США / Бразилия).

US Open — парный разряд (ж). 1-й круг
31 августа 2023, четверг. 23:50 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
В. Кудерметова Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 11 		6
6 9 		1
         
Ясмине Паолини
Италия
Ясмине Паолини
Сиюй Ван
Китай
Сиюй Ван
Я. Паолини С. Ван

На четвёртом корте россиянки Элина Аванесян и Камилла Рахимова обыграли француженок Клару Бюрель и Диан Парри — 7:5, 4:6, 6:2. Во втором круге они встретятся с 10-й сеяной парой Людмила Киченок / Елена Остапенко (Украина / Латвия).

US Open — парный разряд (ж). 1-й круг
01 сентября 2023, пятница. 00:05 МСК
Элина Аванесян
Россия
Элина Аванесян
Камилла Рахимова
Россия
Камилла Рахимова
Э. Аванесян К. Рахимова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		4 6
5 		6 2
         
Клара Бюрель
Франция
Клара Бюрель
Диан Парри
Франция
Диан Парри
К. Бюрель Д. Парри

На восьмом корте россиянка Ирина Хромачёва с австралийкой Дарьей Савилл победили американок Фиону Кроули и Карсон Тэнгилиг — 6:2, 6:2. Во втором круге Хромачёва и Савилл сыграют с 14-й сеяной парой Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе (Украина / Румыния).

US Open — парный разряд (ж). 1-й круг
31 августа 2023, четверг. 18:05 МСК
Ирина Хромачёва
Россия
Ирина Хромачёва
Дарья Савилл
Австралия
Дарья Савилл
И. Хромачёва Д. Савилл
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Фиона Кроули
США
Фиона Кроули
Карсон Тэнгилиг
США
Карсон Тэнгилиг
Ф. Кроули К. Тэнгилиг

На 11-м корте 12-е сеяные немка Лаура Зигемунд и россиянка Вера Звонарёва победили американок Кэролайн Доулхайд и Айшу Мухаммад — 7:5, 5:7, 6:4. Во втором круге Зигемунд и Звонарёва встретятся с бельгийской парой Гретье Миннен / Янина Викмайер.

US Open — парный разряд (ж). 1-й круг
31 августа 2023, четверг. 18:10 МСК
Кэролайн Доулхайд
США
Кэролайн Доулхайд
Айша Мухаммад
США
Айша Мухаммад
К. Доулхайд А. Мухаммад
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		7 4
7 		5 6
         
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
Л. Зигемунд В. Звонарёва

На девятом корте россиянка Анна Блинкова и француженка Варвара Грачёва проиграли паре Чань Латиша / Ян Чжаосюань (Тайвань / Китай) — 1:6, 1:6.

US Open — парный разряд (ж). 1-й круг
31 августа 2023, четверг. 21:30 МСК
Чань Латиша
Китайский Тайбэй
Чань Латиша
Ян Чжаосюань
Китай
Ян Чжаосюань
Ч. Латиша Я. Чжаосюань
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		1
         
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
Варвара Грачёва
Франция
Варвара Грачёва
А. Блинкова В. Грачёва
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