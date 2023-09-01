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Две российские женские пары вышли во второй круг US Open

На стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке (США) завершились несколько матчей первого круга Открытого чемпионата США в женском парном разряде с участием россиянок.

На 13-м корте 13-е сеяные Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова обыграли итальянку Ясмине Паолини и китаянку Сиюй Ван — 7:6 (11:9), 6:1. Во втором круге россиянки сыграют с победительницами матча Анна Калинская / Анастасия Павлюченкова (Россия) — Дженнифер Брэйди / Луиза Стефани (США / Бразилия).

На четвёртом корте россиянки Элина Аванесян и Камилла Рахимова обыграли француженок Клару Бюрель и Диан Парри — 7:5, 4:6, 6:2. Во втором круге они встретятся с 10-й сеяной парой Людмила Киченок / Елена Остапенко (Украина / Латвия).

На восьмом корте россиянка Ирина Хромачёва с австралийкой Дарьей Савилл победили американок Фиону Кроули и Карсон Тэнгилиг — 6:2, 6:2. Во втором круге Хромачёва и Савилл сыграют с 14-й сеяной парой Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе (Украина / Румыния).

На 11-м корте 12-е сеяные немка Лаура Зигемунд и россиянка Вера Звонарёва победили американок Кэролайн Доулхайд и Айшу Мухаммад — 7:5, 5:7, 6:4. Во втором круге Зигемунд и Звонарёва встретятся с бельгийской парой Гретье Миннен / Янина Викмайер.

На девятом корте россиянка Анна Блинкова и француженка Варвара Грачёва проиграли паре Чань Латиша / Ян Чжаосюань (Тайвань / Китай) — 1:6, 1:6.