Рублёв обыграл Монфиса и вышел в 1/16 финала US Open

Российский теннисист Андрей Рублёв обыграл француза Гаэля Монфиса в матче второго круга Открытого чемпионата США со счётом 6:4, 6:3, 3:6, 6:1.
Продолжительность встречи составила 2 часа 23 минуты. За это время Рублёв сделал три эйса и допустил две двойные ошибки и реализовал 6 из 14 брейк-пойнтов. На счету Монфиса восемь эйсов, 13 двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти.
За выход в 1/8 финала Рублёв встретится с представителем Франции Артуром Риндеркнешом.
Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 65 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда.
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