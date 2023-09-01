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Рублёв обыграл Монфиса и вышел в 1/16 финала US Open

Рублёв обыграл Монфиса и вышел в 1/16 финала US Open
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Российский теннисист Андрей Рублёв обыграл француза Гаэля Монфиса в матче второго круга Открытого чемпионата США со счётом 6:4, 6:3, 3:6, 6:1.

Продолжительность встречи составила 2 часа 23 минуты. За это время Рублёв сделал три эйса и допустил две двойные ошибки и реализовал 6 из 14 брейк-пойнтов. На счету Монфиса восемь эйсов, 13 двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в 1/8 финала Рублёв встретится с представителем Франции Артуром Риндеркнешом.

Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 65 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда.

US Open (м). 2-й круг
01 сентября 2023, пятница. 00:15 МСК
Гаэль Монфис
162
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		3 6 1
6 		6 3 6
             
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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