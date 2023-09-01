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Касаткина одержала волевую победу над Кенин и вышла в третий круг US Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг Открытого чемпионата США. В матче второго круга она обыграла американку Софью Кенин со счётом 2:6, 6:4, 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 час 21 минуту. За это время Касаткина сделала три эйса, допустила 10 двойных ошибок и реализовала семь из девяти брейк-пойнтов. На счету Кенин три двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 11.

За выход в 1/8 финала US Open Касаткина сразится с победительницей матча Гретье Миннен (Бельгия) — Сачия Викери (США).

Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 65 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Польши Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла Онс Жабер из Туниса.