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Касаткина одержала волевую победу над Кенин и вышла в третий круг US Open

Касаткина одержала волевую победу над Кенин и вышла в третий круг US Open
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Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг Открытого чемпионата США. В матче второго круга она обыграла американку Софью Кенин со счётом 2:6, 6:4, 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 час 21 минуту. За это время Касаткина сделала три эйса, допустила 10 двойных ошибок и реализовала семь из девяти брейк-пойнтов. На счету Кенин три двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 11.

За выход в 1/8 финала US Open Касаткина сразится с победительницей матча Гретье Миннен (Бельгия) — Сачия Викери (США).

Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 65 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Польши Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла Онс Жабер из Туниса.

US Open (ж). 2-й круг
01 сентября 2023, пятница. 02:15 МСК
Дарья Касаткина
14
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		4 4
         
Софья Кенин
101
США
Софья Кенин
С. Кенин
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