Жабер переиграла Носкову и вышла в 1/16 финала US Open
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5-я ракетка мира, 29-летняя теннисистка из Туниса Онс Жабер вышла в третий круг US Open – 2023.
В матче второго круга Жабер (5) со счётом 7:6 (9:7), 4:6, 6:3 не без проблем одолела представительницу Чехии 41-ю ракетку мира Линду Носкову. Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 10 минут. Жабер семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Носковой четыре эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта.
Следующей соперницей Жабер на US Open станет другая представительница Чехии Мари Боузкова.
Боузкова на этом Открытом чемпионате США уже прошла Эшлин Крюгер из США и Петру Мартич из Хорватии. В обеих встречах она одержала победы в два сета.
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