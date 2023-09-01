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Жабер переиграла Носкову и вышла в 1/16 финала US Open

Жабер переиграла Носкову и вышла в 1/16 финала US Open
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5-я ракетка мира, 29-летняя теннисистка из Туниса Онс Жабер вышла в третий круг US Open – 2023.

В матче второго круга Жабер (5) со счётом 7:6 (9:7), 4:6, 6:3 не без проблем одолела представительницу Чехии 41-ю ракетку мира Линду Носкову. Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 10 минут. Жабер семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Носковой четыре эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта.

Следующей соперницей Жабер на US Open станет другая представительница Чехии Мари Боузкова.

Боузкова на этом Открытом чемпионате США уже прошла Эшлин Крюгер из США и Петру Мартич из Хорватии. В обеих встречах она одержала победы в два сета.

US Open (ж). 2-й круг
01 сентября 2023, пятница. 02:55 МСК
Онс Жабер
5
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 9 		4 6
6 7 		6 3
         
Линда Носкова
41
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
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