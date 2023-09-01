Джессика Пегула уверенно вышла в 1/16 финала US Open
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3-я ракетка мира, 29-летняя теннисистка из США Джессика Пегула вышла в третий круг US Open – 2023.
В матче второго круга Пегула (3) со счётом 6:3, 6:1 одолела представительницу Румынии 700-ю ракетку мира Патрисию-Марию Циг. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 12 минут. Пегула пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти заработанных. На счету Циг один эйс, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта.
Следующей соперницей Пегулы на US Open станет представительница Украины Элина Свитолина.
Свитолина на этом Открытом чемпионате США уже прошла Анну-Лену Фридзам из Германии и Анастасию Павлюченкову из России. Первую встречу она завершила в два чела, а вторую – в три.
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