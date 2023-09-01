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Джессика Пегула уверенно вышла в 1/16 финала US Open

Джессика Пегула уверенно вышла в 1/16 финала US Open
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3-я ракетка мира, 29-летняя теннисистка из США Джессика Пегула вышла в третий круг US Open – 2023.

В матче второго круга Пегула (3) со счётом 6:3, 6:1 одолела представительницу Румынии 700-ю ракетку мира Патрисию-Марию Циг. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 12 минут. Пегула пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти заработанных. На счету Циг один эйс, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта.

Следующей соперницей Пегулы на US Open станет представительница Украины Элина Свитолина.

Свитолина на этом Открытом чемпионате США уже прошла Анну-Лену Фридзам из Германии и Анастасию Павлюченкову из России. Первую встречу она завершила в два чела, а вторую – в три.

US Open (ж). 2-й круг
01 сентября 2023, пятница. 05:15 МСК
Патрисия-Мария Циг
700
Румыния
Патрисия-Мария Циг
П. Циг
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
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