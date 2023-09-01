Медведев в четырёх сетах обыграл О’Коннелла на US Open

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл австралийца Кристофера О’Коннелла в матче второго круга Открытого чемпионата США со счётом 6:2, 6:2, 6:7 (6:8), 6:2.

Продолжительность встречи составила 3 часа и 3 минуты. За это время Медведев сделал 12 эйсов, допустил десять двойных ошибок и реализовал 7 из 18 брейк-пойнтов. На счету О’Коннелла два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в 1/8 финала Медведев поборется с представителем Аргентины Себастьяном Баэсом.

Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 65 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда.