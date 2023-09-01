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Медведев в четырёх сетах обыграл О’Коннелла на US Open

Медведев в четырёх сетах обыграл О’Коннелла на US Open
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Российский теннисист Даниил Медведев обыграл австралийца Кристофера О’Коннелла в матче второго круга Открытого чемпионата США со счётом 6:2, 6:2, 6:7 (6:8), 6:2.

Продолжительность встречи составила 3 часа и 3 минуты. За это время Медведев сделал 12 эйсов, допустил десять двойных ошибок и реализовал 7 из 18 брейк-пойнтов. На счету О’Коннелла два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в 1/8 финала Медведев поборется с представителем Аргентины Себастьяном Баэсом.

Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 65 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда.

US Open (м). 2-й круг
01 сентября 2023, пятница. 05:05 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 6 6 6
2 		2 7 8 2
             
Кристофер О'Коннелл
69
Австралия
Кристофер О'Коннелл
К. О'Коннелл
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