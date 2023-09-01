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US Open — 2023, мужчины: турнирная сетка и результаты всех матчей четвёртого игрового дня

Сегодня, 1 сентября, завершились матчи четвёртого игрового дня Открытого чемпионата США по теннису. Сегодня проходили матчи в рамках второго круга.

Предлагаем вашему вниманию самые интересные результаты четвёртого игрового дня в мужском одиночном разряде.

Результаты US Open. Мужчины, второй круг:

Джек Дрэйпер (Великобритания) — Хуберт Хуркач (Польша) — 6:2, 6:4, 7:5;

Григор Димитров (Болгария) — Энди Маррей (Великобритания) — 6:3, 6:3, 6:1;

Янник Синнер (Италия) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:4, 6:2, 6:4;

Майкл Ммо (США) — Джон Иснер (США) — 3:6, 4:6, 7:6, 6:4, 7:6;

Алекандр Зверев (Германия) — Даниэль Альтмайер (Германия) — 7:6, 3:6, 6:4, 6:3;

Алекс де Минор (Австралия) — У Ибин (Китай) — 6:1, 6:2, 6:1;

Стэн Вавринка (Швейцария) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 7:6, 6:7, 6:3, 6:2;

Артур Риндеркнеш (Франция) — Маттео Берреттини (Италия) — 6:4, 5:3 — отказ;

Андрей Рублёв (Россия) — Гаэль Монфис (Франция) — 6:4, 6:3, 3:6, 6:1;

Даниил Медведев (Россия) — Кристофер О'Коннелл (Австралия) — 6:2, 6:2, 6:7, 6:2;

Карлос Алькарас (Испания) — Ллойд Харрис (ЮАР) — 6:3, 6:1, 7:6.