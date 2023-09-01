Вавринка — о физических кондициях: конечно, я старый, но чувствую себя хорошо

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка прокомментировал выход в третий круг US Open — 2023, а также высказался о своём физическом состоянии.
«Физически всё в полном порядке. Да, я старый, но чувствую себя очень хорошо. В матче с Этчеверри я провёл на корте больше трёх часов. Хорошо себя чувствовал против более молодого игрока.
Трудность будет не в физике, а в теннисе. Теперь мне играть с Синнером, очень сложным соперником. В этом году он уже дважды обыгрывал меня. Но сейчас я играю намного лучше, чем в начале сезона.
Я видел, как играет Янник. Он очень уверен в себе. Несколько недель назад Синнер выиграл свой первый «Мастерс». Так что будет очень тяжело. Мне нужно показать лучший теннис, чтобы иметь шансы на выход в следующий круг», — приводит слова Вавринки пресс-служба US Open.
Во втором круге Вавринка в четырёх сетах обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри – 7:6 (8:6), 6:7 (7:9), 6:3, 6:2. За выход в 1/8 финала швейцарец сразится с итальянцем Янником Синнером, который вчера уверенно разобрался с соотечественником Лоренцо Сонего (6:4, 6:2, 6:4).
В текущем сезоне Вавринка и Синнер встречались дважды. Оба раза теннисисты играли на хардовом покрытии (в Роттердаме и Индиан-Уэллсе). Синнер одержал две уверенные победы, каждый раз в двух сетах.
- 1 сентября 2023
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