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Вавринка — самый возрастной участник третьего круга US Open за последние 22 года

Стэн Вавринка вышел в третий круг US Open, обыграв аргентинца Томаса Мартина Этчеверри – 7:6 (8:6), 6:7 (7:9), 6:3, 6:2.

Таким образом, швейцарец стал самым возрастным участником третьего круга в Нью-Йорке за последние 22 года. В 1991 году 38-летний американец Джимми Коннорс смог добраться до полуфинала.

В третьем раунде Вавринка сразится с итальянцем Янником Синнером, который вчера уверенно разобрался с соотечественником Лоренцо Сонего (6:4, 6:2, 6:4).

Напомним, швейцарский теннисист выигрывал US Open в 2016 году. Тогда в финальном матче Вавринка в четырёх сетах переиграл Новака Джоковича — 6:7 (1:7), 6:4, 7:5, 6:3.

На предыдущем турнире «Большого шлема», Уимблдоне-2023, Вавринка добрался до третьего раунда, где уступил всё тому же Джоковичу (3:6, 1:6, 6:7 (5:7)).