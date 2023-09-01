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Димитров: Зверев — отличный игрок. В последнее время он побеждал, но это будет другой матч

Димитров: Зверев — отличный игрок. В последнее время он побеждал, но это будет другой матч
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Болгарский теннисист Григор Димитров высказался о предстоящей встрече с представителем Германии Александром Зверевым в третьем круге Открытого чемпионата США — 2023.

«Зверев — отличный игрок. Мы сыграли немало матчей, и да, последние пару раз, что мы играли друг с другом, он одерживал верх. Но это будет другой матч. Я не буду как-то по-особенному относиться к этой игре, это лишь очередная встреча. Я ценю вызов, который получаю в матчах с любыми теннисистами, потому что каждый игрок обладает разными качествами. Сейчас я сосредоточен на встрече со Зверевым. У меня есть время, чтобы восстановиться, чтобы посмотреть, что я потенциально могу сделать, и составить план на игру», — сказал Димитров на пресс-конференции.

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