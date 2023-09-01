Зверев: помимо Димитрова, ещё многие теннисисты не брали «Шлем». Например, Циципас или я

Немецкий теннисист Александр Зверев ответил на вопрос журналиста, удивлён ли он, что болгарин Григор Димитров не выигрывал «Большой шлем» к 32 годам.
«Удивлён ли я? Да, с учётом его уровня. На самом деле это очень сложный вопрос, потому что многие ещё не выигрывали «Шлем» (смеётся). Например, Циципас не выигрывал. Я не выигрывал.
В последние годы мы показывали более высокие результаты, чем Григор. Всё дело в Новаке, Рафе и Роджере. Многие игроки не брали «Шлем» – Бердых, Феррер, Налбандян. Кто ещё? Содерлинг. Такие турниры непросто выиграть. Особенно когда есть люди, которые доминировали на протяжении 20 лет.
Я больше удивлён, что Григор не доходил до финала. Вот это удивительно. А не то, что он не выигрывал. Я его очень уважаю, но многие игроки не брали «Большой шлем», — приводит слова Зверева пресс-служба US Open.
Зверев и Димитров встретятся на US Open в матче третьего круга. До этого немец обыграл Александара Вукича и Даниэля Альтмайера, а болгарин был сильнее Алекса Молчана и Энди Маррея.
- 1 сентября 2023
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