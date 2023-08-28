«Научилась делать «Маргариту». Кто-то хочет? Я вам сделаю!» Соболенко – перед US Open

Арина Соболенко провела пресс-конференцию перед стартом US Open – 2023. В первом круге белорусская теннисистка сыграет с Мариной Заневской (матч начнётся в ночь на 30 августа мск). Вторую ракетку мира спрашивали о приготовлении коктейлей с Тейлором Фритцем, соперничестве с Игой Свёнтек за лидерство в рейтинге WTA, уроках, вынесенных из тяжёлых поражений, и изменениях в отношении ко всем прочим турнирам после завоевания титула на старте года в Австралии.

«Мешать коктейли – реально весело. Научилась делать «Маргариту», кто-то хочет?»

— Рада вернуться, мне очень нравится играть на US Open. Не могу дождаться начала турнира.

— В Цинциннати вы с Тейлором Фритцем делали коктейли, как всё прошло?

— О боже, это было весело. Реально весело. Я научилась делать «Маргариту». Если кто-то хочет «Маргариту», я вам сделаю. Это очень весело.

— На днях вы тренировались с Коко Гауфф, что скажете о её прогрессе?

— В последние три недели у неё получается гораздо лучше. Мы с ней потренировались, она играет намного лучше, показала большой прогресс.

— В последние пару недель вы провели несколько крайне непростых трёхсетовиков. Какие уроки вынесли из них и как будете их применять?

— Я показывала отличный теннис, много хороших матчей на прошлой неделе. Это мне и было нужно перед US Open. Я больше думала о том, чтобы наращивать свою игру для US Open и быть готовой к этому турниру. Чувствую себя отлично. Вынесенные уроки – продолжать бороться, несмотря ни на что, просто продолжать работать.

«Во время турнира особо не думаю о борьбе за лидерство в рейтинге»

— После победы на мэйджоре рассматриваете ли вы другие турниры иначе, больше как подготовку к «Шлемам»?

— Да, я изменила свой подход к этим турнирам. Конечно, я хочу выигрывать все турниры, как и все мы. Но да, теперь я смотрю на эти турниры как на подготовку к «Шлемам». После Australian Open подход немного изменился. Не знаю, хорошо это или плохо. Надеюсь, что хорошо. Но что есть, то есть.

— Последние пару месяцев вы боретесь с Игой за звание первой ракетки. Вам ещё не удалось перехватить лидерство. Думаете об этом перед турниром, перед матчем, держите это в голове? Как перестать думать об этом, когда выходишь на корт?

— Мне не нужно выбрасывать это из головы, потому что я об этом особо не думаю во время турнира или матчей. Знаю, что у меня была и, вероятно, есть возможность стать первой ракеткой, но впереди ещё много работы. Я больше сосредоточена на себе, чем на рейтинге.

Знаю, что если покажу свой лучший теннис, если буду стараться, то смогу это сделать. Стараюсь сместить фокус на свою игру и на её улучшение.

«Физически чувствую себя сильной, ментально – даже сильнее, чем раньше»

— В этом году благодаря своему успеху вы провели огромное количество матчей. Как находите баланс с необходимым отдыхом? По-прежнему чувствуете себя на нужном уровне физически и ментально?

— Физически я чувствую себя очень сильной, а ментально – даже сильнее, чем раньше. Вероятно, из-за количества матчей в этом году.

Должен быть хороший баланс между матчами, подготовкой и восстановлением. У меня есть физиотерапевт и моя команда, им хорошо удаётся распределять время между тренировками и восстановлением. Чувствую себя готовой и физически, и ментально. Я мотивирована и прекрасно себя чувствую.

— Говоря о восстановлении после тяжёлых поражений. Онс говорила, что несколько недель не была готова играть после Уимблдона. У вас тоже были тяжёлые поражения в полуфиналах последних двух мэйджоров. Вам требовалась пауза? Помогло возвращение на корт? Как вы справлялись с этими поражениями?

— Пауза точно была нужна – ненадолго забыть о теннисе, хотя бы на пару дней, чтобы очень сильно не расстраиваться.

У меня много опыта. И побед, и поражений в тяжёлых матчах. Я усвоила, что в таких матчах ты не проигрываешь, а учишься быть сильнее. Знаю, что в будущем тяжёлые поражения помогут мне выигрывать великолепные матчи.

Поэтому у меня короткая память. Ладно, я проиграла, урок усвоен, пора двигаться дальше. Знаю, что этот матч поможет мне в будущем.

— Есть вероятность, что Итоговый турнир WTA этой осенью пройдёт в Саудовской Аравии. Что об этом думаете? Поедете туда, если квалифицируетесь?

— Во-первых, насколько я знаю, ничего ещё не подтвердили. Мне всегда нравится играть Итоговом турнире WTA. В этом году хочу выступить немного лучше, чем в прошлом. Но сейчас я сосредоточена на US Open. Какое бы решение ни приняли, я с радостью поеду куда угодно (улыбается).