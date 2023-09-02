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Хромачёва и Савилл проиграли во втором круге US Open в парном разряде

Хромачёва и Савилл проиграли во втором круге US Open в парном разряде
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Россиянка Ирина Хромачёва и австралийка Дарья Савилл проиграли в матче второго круга Открытого чемпионата США – 2023 в женском парном разряде 14-м сеяным украинке Марте Костюк и румынке Елене-Габриэле Русе — 2:6, 2:6. Игра прошла на 13-м корте стадиона «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» и продолжалась 1 час 12 минут.

Хромачёва и Савилл ни разу не подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали один из восьми брейк-пойнтов. Их соперницы выполнили один эйс, четырежды ошиблись на подаче и реализовали 5 из 11 брейк-пойнтов. Всего Хромачёва и Савилл выиграли в матче 44 очка, а Костюк и Русе — 65.

В третьем круге Костюк и Русе сыграют с победительницами матча Кори Гауфф/Джессика Пегула (США) — Кристина Бушкэ/Александра Панова (Испания/Россия).

US Open — парный разряд (ж). 2-й круг
02 сентября 2023, суббота. 22:00 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
К. Гауфф Д. Пегула
Не начался
1 2 3
         
         
Кристина Бушкэ
Испания
Кристина Бушкэ
Александра Панова
Россия
Александра Панова
К. Бушкэ А. Панова
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