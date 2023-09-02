Хромачёва и Савилл проиграли во втором круге US Open в парном разряде

Россиянка Ирина Хромачёва и австралийка Дарья Савилл проиграли в матче второго круга Открытого чемпионата США – 2023 в женском парном разряде 14-м сеяным украинке Марте Костюк и румынке Елене-Габриэле Русе — 2:6, 2:6. Игра прошла на 13-м корте стадиона «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» и продолжалась 1 час 12 минут.

Хромачёва и Савилл ни разу не подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали один из восьми брейк-пойнтов. Их соперницы выполнили один эйс, четырежды ошиблись на подаче и реализовали 5 из 11 брейк-пойнтов. Всего Хромачёва и Савилл выиграли в матче 44 очка, а Костюк и Русе — 65.

В третьем круге Костюк и Русе сыграют с победительницами матча Кори Гауфф/Джессика Пегула (США) — Кристина Бушкэ/Александра Панова (Испания/Россия).