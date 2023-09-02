Елена Остапенко — о US Open: чувствую запах травки в каждом матче

Победительница Открытого чемпионата Франции 2017 года, 21-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко прокомментировала жалобы теннисистов на запах марихуаны на корте №17 на US Open – 2023.

«Что касается травки, это обыденная вещь. Я чувствую этот запах на каждом матче. Неудивительно, что люди жалуются», — сказала Остапенко на пресс-конференции после выхода в 1/8 финала соревнований.

Напомним, в матче третьего круга Остапенко (20) со счётом 4:6, 6:3, 6:3 обыграла 73-ю ракетку мира американскую теннисистку Бернарду Перу. За выход в четвертьфинал соревнований Елена сразится с первой ракеткой мира действующей чемпионкой полькой Игой Свёнтек (1).

Стоит отметить, что Остапенко впервые за семь попыток вышла во вторую неделю US Open.