Елена Остапенко — о US Open: чувствую запах травки в каждом матче
Поделиться
Победительница Открытого чемпионата Франции 2017 года, 21-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко прокомментировала жалобы теннисистов на запах марихуаны на корте №17 на US Open – 2023.
«Что касается травки, это обыденная вещь. Я чувствую этот запах на каждом матче. Неудивительно, что люди жалуются», — сказала Остапенко на пресс-конференции после выхода в 1/8 финала соревнований.
Напомним, в матче третьего круга Остапенко (20) со счётом 4:6, 6:3, 6:3 обыграла 73-ю ракетку мира американскую теннисистку Бернарду Перу. За выход в четвертьфинал соревнований Елена сразится с первой ракеткой мира действующей чемпионкой полькой Игой Свёнтек (1).
Стоит отметить, что Остапенко впервые за семь попыток вышла во вторую неделю US Open.
Комментарии
- 2 сентября 2023
-
10:46
-
10:35
-
10:34
-
10:29
-
10:10
-
09:57
-
09:55
-
09:41
-
09:20
-
09:00
-
08:34
-
08:32
-
07:26
-
02:44
-
01:51
-
01:27
-
01:00
-
00:44
-
00:34
-
00:02
- 1 сентября 2023
-
23:00
-
22:47
-
22:02
-
21:45
-
21:40
-
21:16
-
20:48
-
19:24
-
18:28
-
17:54
-
16:50
-
16:41
-
16:37
-
16:30
-
16:19
Партнерский контент