7 топ-матчей субботы в теннисе: Рублёв, Самсонова, Медведев продолжают US Open

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 18:00*: Клара Бюрель (Франция) — Арина Соболенко (Беларусь, 2), US Open — третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: повторит ли Соболенко прошлогодний результат с француженкой?

Арина Соболенко пока не испытывает особых проблем на нынешнем US Open. Первых двух соперниц — Марину Заневскую из Бельгии и британку Джоди Бёррэдж — она обыграла с одинаковым счётом 6:3, 6:2. Теперь в третьем раунде белорусская теннисистка сразится с француженкой Кларой Бюрель. Эти девушки уже играли друг с другом ровно год назад в том же самом третьем круге US Open, и тогда Арина разгромила соперницу — 6:0, 6:2. Кто окажется сильнее на этот раз? В четвёртом круге победительница сыграет с лучшей теннисисткой из пары Дарья Касаткина — Гретье Миннен.

Арина Соболенко Фото: Sarah Stier/Getty Images

🎾 18:00*: Дарья Касаткина (Россия, 13) — Гретье Миннен (Бельгия, Q), US Open — третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: повторит ли Касаткина свой рекорд на US Open?

Первая ракетка России Дарья Касаткина уже дважды подряд в нынешнем розыгрыше отыгрывалась с 0:1 по сетам в матчах с американками — Алисией Паркс и Софьей Кенин. Теперь в третьем круге 26-летняя россиянка померяется силами с ровесницей — квалифаером из Бельгии Гретье Миннен. Ранее девушки встречались лишь однажды — в первом круге Гранби-2022 Касаткина одержала волевую победу, а затем в итоге завоевала титул. Кто окажется сильнее на этот раз и сумеет ли Касаткина повторить свой рекорд US Open — 2017 — четвёртый круг? Лучшая в этом матче затем встретится с кем-то из пары Клара Бюрель — Арина Соболенко.

Дарья Касаткина Фото: Sarah Stier/Getty Images

🎾 19:00*: Карлос Алькарас (Испания, 1) — Даниэль Эванс (Великобритания, 26), US Open — третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: проберётся ли Алькарас во вторую неделю ТБШ?

Карлос Алькарас продолжает свою кампанию по защите прошлогоднего титула на US Open. В третьем круге ему в соперники достался 33-летний британец Даниэль Эванс. Теннисисты ранее встречались дважды, и в обоих случаях в двух сетах сильнее оказался юный испанец — в Вене-2021 и Барселоне-2023. Победитель нового матча сыграет в четвёртом круге с лучшим теннисистом из пары Маттео Арнальди — Кэмерон Норри.

Карлос Алькарас Фото: Clive Brunskill/Getty Images

🎾 19:30*: Людмила Самсонова (Россия, 14) — Мэдисон Кис (США, 17), US Open — третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет Самсонова с финалисткой US Open?

Людмила Самсонова находится уже в шаге от повторения своего рекорда на US Open — четвёртый круг, в который она пробилась в прошлом розыгрыше. Теперь ей осталось победить финалистку турнира-2017 Мэдисон Кис из США. Ранее теннисистки встречались дважды и обменялись победами — в Берлине-2021 сильнее была Самсонова, а в Аделаиде-2022 — Кис. Победительница нового матча сыграет в четвёртом круге с лучшей теннисисткой из пары Элина Свитолина — Джессика Пегула.

Людмила Самсонова Фото: Clive Brunskill/Getty Images

🎾 20:00*: Артур Риндеркнеш (Франция) — Андрей Рублёв (Россия, 8), US Open — третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет Рублёв с третьим французом подряд?

Андрей Рублёв пока уверенно продвигается по сетке US Open. Он последовательно обыграл двух французов — Артура Казо (LL) и Гаэля Монфиса (SR), а теперь сразится уже с третьим представителем этой страны — 28-летним Артуром Риндеркнешем. Ранее эти парни друг с другом не играли. Победитель в четвёртом круге встретится с лучшим теннисистом из пары Майкл Ммо — Джек Дрэйпер.

Андрей Рублёв Фото: Sarah Stier/Getty Images

🎾 3:30*: Даниил Медведев (Россия, 3) — Себастьян Баэс (Аргентина), US Open — третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Медведев проведёт матч с незнакомым соперником?

Даниил Медведев добрался до третьего круга US Open, где сразится с аргентинцем Себастьяном Баэсом, с которым раньше не играл. 22-летний южноамериканец подошёл к турниру в потрясающей форме, выиграв подряд титулы на грунте в Кицбюэле и харде в Уинстон-Сейлеме. С учётом этих соревнований серия Баэса перед матчем с Медведевым достигла 12 побед. Кто окажется сильнее в субботу? Победитель матча в четвёртом круге сыграет с лучшим теннисистом из пары Николас Харри — Алекс де Минор.

Даниил Медведев Фото: Mike Stobe/Getty Images

🎾 4:00*: Екатерина Александрова (Россия, 22) — Маркета Вондроушова (Чехия, 9), US Open — третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет Александрова с чемпионкой Уимблдона?

Екатерина Александрова уже побила личный рекорд, впервые дойдя до третьего круга US Open. Теперь до повторения лучшего достижения на «Шлемах» — четвёртый круг Уимблдона-2022 — осталась одна победа. Но добиться её будет непросто, поскольку в соперницы россиянке досталась чемпионка того турнира Маркета Вондроушова. Теннисистки ранее встречались в официальных матчах четыре раза, и счёт личных встреч — 3-1 в пользу чешской спортсменки. Она была сильнее на 15K в Пршерове-2015 (Чехия), на 100K в Трнаве-2017 (Словакия) и в Аделаиде-2023 (Австралия). Екатерина отличилась на 60K в Круаси-Бобуре-2017 (Франция). Победительница нового матча дальше сыграет с лучшей теннисисткой из пары Кэйти Бултер — Питон Стирнс.