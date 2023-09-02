Муратоглу впервые прокомментировал завершение сотрудничества с Руне

Бывший тренер легендарной американки Серены Уильямс Патрик Муратоглу прокомментировал завершение сотрудничества с четвёртой ракеткой мира 20-летним датчанином Хольгером Руне.

«Каков путь! За эти девять месяцев мы пережили победу в Париже, сыграли в финале Монте-Карло и Рима, выиграли турниры в Стокгольме и Мюнхене. Поднялись с 30-й строчки рейтинга ATP на четвёртую. К сожалению, у каждой истории есть конец. Я получил огромное удовольствие и всегда буду тебя поддерживать. Вся команда моей академии остаётся с тобой. Удачи, мой друг», — написал Муратоглу в своих социальных сетях.

«Великолепное обучение! Увидимся, чувак!» — отреагировал на пост Руне.

Напомним, о разрыве Руне с Муратоглу стало известно после провала датчанина на US Open – 2023. Он потерпел поражение в первом же круге.