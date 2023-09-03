Панова проиграла во втором круге US Open в парном разряде

Россиянка Александра Панова и испанка Кристина Бушкэ проиграли в матче второго круга Открытого чемпионата США-2023 в женском парном разряде третьим сеяным американкам Кори Гауфф и Джессике Пегуле — 1:6, 5:7. Игра прошла на корте «Новый Грэндстэнд» стадиона «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» и продолжалась 1 час 16 минут.
Панова и Бушкэ один раз подали на вылет, один раз допустили двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из 10. Их соперницы не сделали ни одного эйса, один раз ошиблись на подаче и реализовали пять брейк-пойнтов из 12. Всего Панова и Бушкэ выиграли 54 очка за матч, а Гауфф и Пегуле — 70.
В третий круг US Open-2023 в женском парном разряде среди россиянок вышли пара Элина Аванесян / Камилла Рахимова, а также Вера Звонарёва, выступающая с Лаурой Зигемунд из Германии.
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