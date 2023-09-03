Макинрой: Соболенко не может не думать о первом месте в рейтинге WTA на US Open

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой выразил мнение, что белорусская теннисистка Арина Соболенко не может избавиться от мыслей о возможном завоевании звания первой ракетки мира на Открытом чемпионате США — 2023. Сейчас белоруска находится на втором месте в рейтинге WTA, уступая польской теннисистке Иге Свёнтек.
«Думаю, Соболенко не может не думать о маячащем на горизонте первом месте в рейтинге WTA, потому что люди часто поднимают этот вопрос. Она довольно давно борется с Игой Свёнтек в рейтинге. Арина отчаянно пытается преодолеть этот барьер, чтобы иметь возможность по праву назвать себя первой ракеткой мира. Это было бы совершенно потрясающе», — приводит слова Макинроя Eurosport.
- 3 сентября 2023
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