А впереди Соболенко! Касаткина с трудом дожала 97-ю ракетку мира в третьем круге US Open

Дарья вела 5:1 во 2-м сете в матче с Миннен и чуть не упустила его. Россиянка спустя шесть лет вновь поборется за четвертьфинал в Нью-Йорке.

В субботу, 2 сентября, на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке проходят встречи третьего раунда. Сегодня свой поединок провела и 14-я ракетка мира, известная российская теннисистка Дарья Касаткина. За выход в 1/8 финала американского «Шлема» 26-летняя уроженка Тольятти мерилась силами с ровесницей — квалифаером из Бельгии Гретье Миннен.

Первая ракетка России уже дважды подряд в нынешнем турнире отыгрывалась с 0:1 по сетам в матчах с американками — Алисией Паркс и Софьей Кенин. Оба противостояния продолжались чуть более двух часов, были непростыми для Дарьи в эмоциональном плане, но за счёт вариативной игры она смогла одолеть своих противниц. После победы в поединке 1/32 финала Открытого чемпионата США российская спортсменка рассказала о своём состоянии и попытках отключиться от мыслей о теннисе.

«Раньше у меня были большие ожидания от US Open, но потом я посмотрела свою статистику здесь и поняла — Даша, полегче. На US Open всегда тяжело, потому что это последний мэйджор сезона, все уже убитые. Теннисистам трудно и физически, и ментально. Да, это выматывает, но, если хочешь быть лучшим, приходится как-то справляться.

Как я здесь отдыхаю и забываю о теннисе? Если бы я знала, что надо делать, чтобы забыть о теннисе! Иногда аж дурно становится. Даже если хочешь отключиться, теннис повсюду — выходишь на прогулку, везде реклама, постеры с игроками. Возвращаешься в номер, включаешь телевизор, и там тоже один теннис. Если узнаете, как без алкоголя отключиться от тенниса, скажите мне», — сказала Касаткина после матча.

С Миннен, которая на старте US Open одолела Винус Уильямс и затем обыграла Сачию Викери, Дарья встречалась лишь однажды — в первом круге Гранби-2022 Касаткина одержала волевую победу, а затем в итоге завоевала титул. В преддверии нового матча девушек возникал резонный вопрос: кто окажется сильнее на этот раз и сумеет ли 26-летняя уроженка Тольятти повторить свой рекорд Открытого чемпионата США — 2017 — четвёртый круг?

Отечественные эксперты не могли не высказаться перед интересным противостоянием в рамках третьего круга американского мэйджора. Так, бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова заявила, что победа Касаткиной над американкой Софьей Кенин во втором круге нынешнего розыгрыша турнира придаст ей уверенности. «Я бы не стала сравнивать представительниц США. Софья — игрок выше уровнем и обладает титулом «Большого шлема». Победа над ней очень достойная, хоть Кенин и не может пока вернуться на вершину рейтинга. Касаткиной этот матч придаст уверенности в себе. Миннен — неприятная соперница, но всё же уровень Касаткиной выше, должна пройти в следующий круг», — приводит слова Пивоваровой «Газета.ru».

Первая половина сегодняшнего матча проходила в равной борьбе. Девушки по очереди брали свои подачи, хотя класс Касаткиной на корте был ощутимее. Однако свои брейк-пойнты у 26-летней уроженки Тольятти реализовать не получилось. Раз за разом бельгийку спасала её подача. Однако долгожданный брейк Дарья смогла сделать в восьмом гейме стартовой партии. В итоге Касаткина закрыла сет со счётом 6:3. Все свои геймы она выиграла «под 15», у Даши было всего четыре ошибки на стартовом отрезке противостояния, у Миннен — 13. Правда, по ударам навылет Грет была чуть впереди: 14 — 11. 97-я ракетка мира играла активнее, но россиянка действовала очень точно и сама при возможности переходила в контратаку.

Дарья Касаткина Фото: Mike Stobe/Getty Images

Во второй половине матча Миннен прибавила, хотя уступала 1:5 и имела неприятный счёт 0:30 на своей подаче. Грет включила удар справа кроссом, стала играть мощно и планомерно сокращала отставание в счёте, а Дарья, такое ощущение, немного занервничала. Тем не менее Касаткина смогла отыграть брейк-пойнт и не допустила полного камбэка бельгийки. За матч 97-я ракетка мира всё же слишком много ошибалась: 27 неточностей за полтора часа. Первая ракетка России, в свою очередь, старалась играть разнообразно, не давать оппонентке ритма и темпа, однако в заключительные 20 минут поединка расслабилась, что привело к небольшой расконцентрации. Но всё же победа есть победа! 6:3, 6:4.

26-летняя уроженка Тольятти второй раз в карьере пробилась в 1/8 американского ТБШ, где сыграет с Ариной Соболенко.