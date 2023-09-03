Андрей Чесноков: Медведев доказал, что является одним из претендентов на титул US Open

Советский и российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал выступление третьей ракетки мира из России Даниила Медведева в матче третьего круга Открытого чемпионата США. Спортсмен в трёх сетах обыграл 32-ю ракетку мира из Аргентины Себастьяна Баэса, в заключительной партии совершив камбэк со счёта 2:5 до 7:6 (8:6).

«В матче с Баэсом Медведев доказал, что он лучше практически во всём. Подача была гораздо лучше. У Баэса нет острой подачи, а это уже комфортно было для Медведева. Проблемы Даниилу на подаче могут доставить Джокович, Алькарас, Руне. Но Баэс не мог.

Баэс — это Шварцман номер два. Если Медведеву нужно сделать два шага к мячу, то Баэсу четыре. Медведев с самого первого мяча пошёл в атаку, взял инициативу в свои руки, а Баэс ничего не мог сделать в первых двух сетах.

В третьем сете Медведев потерял внимание. В третьем сете Медведев наошибался больше, чем в предыдущих двух сетах. Было ощущение, что при счёте 1:4 в третьем сете Даниил смирился, что может проиграть этот сет. Наверное, в Америке хотели, чтобы «Шварцман номер два» выиграл. Но Медведев доказал, что является одним из претендентов на титул. Баэс не справлялся с темпом Даниила», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Далее Даниил Медведев сыграет с 13-й ракеткой мира из Австралии Алексом де Минором.