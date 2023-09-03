Андрей Чесноков: Медведев доказал, что является одним из претендентов на титул US Open

Советский и российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал выступление третьей ракетки мира из России Даниила Медведева в матче третьего круга Открытого чемпионата США. Спортсмен в трёх сетах обыграл 32-ю ракетку мира из Аргентины Себастьяна Баэса, в заключительной партии совершив камбэк со счёта 2:5 до 7:6 (8:6).
«В матче с Баэсом Медведев доказал, что он лучше практически во всём. Подача была гораздо лучше. У Баэса нет острой подачи, а это уже комфортно было для Медведева. Проблемы Даниилу на подаче могут доставить Джокович, Алькарас, Руне. Но Баэс не мог.
Баэс — это Шварцман номер два. Если Медведеву нужно сделать два шага к мячу, то Баэсу четыре. Медведев с самого первого мяча пошёл в атаку, взял инициативу в свои руки, а Баэс ничего не мог сделать в первых двух сетах.
В третьем сете Медведев потерял внимание. В третьем сете Медведев наошибался больше, чем в предыдущих двух сетах. Было ощущение, что при счёте 1:4 в третьем сете Даниил смирился, что может проиграть этот сет. Наверное, в Америке хотели, чтобы «Шварцман номер два» выиграл. Но Медведев доказал, что является одним из претендентов на титул. Баэс не справлялся с темпом Даниила», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Далее Даниил Медведев сыграет с 13-й ракеткой мира из Австралии Алексом де Минором.
- 3 сентября 2023
-
17:20
-
17:15
-
16:44
-
16:25
-
16:10
-
16:02
-
15:22
-
15:07
-
14:40
-
14:27
-
13:55
-
13:22
-
12:58
-
12:55
-
12:27
-
12:16
-
11:56
-
11:19
-
11:16
-
10:44
-
10:38
-
09:59
-
09:51
-
09:42
-
09:30
-
09:27
-
09:18
-
09:00
-
08:30
-
08:02
-
07:31
-
06:10
-
05:26
-
05:02
-
04:47