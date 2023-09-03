«Всю ночь будет кричать Vamos». Буря эмоций из-за выхода 3 россиян во 2-ю неделю US Open

На Открытом чемпионате США закончились матчи третьего круга, и самое время подвести промежуточные итоги. Изначально в мужской сетке было семь представителей России, однако до стадии 1/8 финала дошли только двое из них, а именно первые две ракетки страны Даниил Медведев и Андрей Рублёв. У женщин же во вторую неделю US Open из 12 наших вышла только Дарья Касаткина, также первая ракетка России.

Медведев в третьем круге играл с Себастьяном Баэсом, который сейчас находится на подъёме. Победная серия Баэса из 12 матчей оборвалась — всё-таки рановато ему ещё тягаться с чемпионом US Open 2021 года. Тем не менее аргентинец смог создать проблемы россиянину. Матч Даниила вообще весьма походил на его же игру второго круга с австралийцем Кристофером О'Коннеллом: уверенные победы в первых двух сетах и большие проблемы в третьей партии. В отличие от того поединка, на этот раз Медведев не стал доводить дело до четвёртого сета и победил со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (8:6), благодаря чему сэкономил силы, которые наверняка ему ещё пригодятся. Особенно если учесть, что матч с Баэсом закончился в полвторого ночи по местному времени.

«Мы оба играли хорошо, даже в первых двух сетах. Просто я был чуть лучше в важных моментах, всё складывалось в мою пользу. В третьем сете соперник немного поднял свой уровень игры, чем усложнил мне задачу. Немного удачи и моя хорошая игра позволили мне остаться на плаву в этом сете. Хорошо, что мы закончили не в четыре часа утра», — сказал Медведев на корте после победы над Баэсом.

Также Даниил пожаловался на одного из болельщиков. «Спасибо всем зрителям, которые не кричали между первой и второй подачей. Вы прекрасны. Но был один парень… Не знаю, есть ли у него девушка или жена. Я не знаю, как она будет спать, ведь он так завёлся, что теперь всю ночь будет кричать: «Vamos, vamos, vamos!» Мне его жаль», — сказал он после матча.

Напомним, во втором круге Медведев был резко недоволен поведением зрителей, которые ему мешали. На эту тему высказались даже в Eurosport. «Самое большое соперничество в теннисе прямо сейчас: Даниил Медведев против фанатов US Open», — написала пресс-служба телеканала в «Твиттере».

Медведев скандалит с публикой на US Open Фото: Кадры из трансляции

Тогда Медведев прямо во время матча вступил в конфликт со зрителями. Россиянина смущали крики и разговоры на трибунах. «Вы можете заткнуться? Вы тупые или что?» — позволил себе замечание Даниил.

Вернёмся к матчу с Баэсом. В двух эпизодах теннисистам удались настолько классные розыгрыши, что пресс-служба US Open не замедлила выложить их на YouTube. Вот эту работу россиянина на приёме назвали «дьявольски хорошей». Даниил успел добежать до укороченного, а соперник уже не смог ничем ответить:

Права на видео принадлежат US Open. Посмотреть видео можно в YouTube-канале US Open.

А в другом эпизоде отметили игру аргентинца. Тут уже Медведев укорачивал, но Себастьян зашвырнул мяч ему за спину — и реализовал брейк-пойнт:

Права на видео принадлежат US Open. Посмотреть видео можно в YouTube-канале US Open.

В четвёртом круге Медведев сыграет с Алексом де Минором. Будет очень интересно, ведь последние две встречи остались за австралийцем, хотя в личном противостоянии россиянин впереди: 4-2.

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Андрей Рублёв, вполне вероятно, пребывает в иллюзии, что это Открытый чемпионат Франции, а не США. А что ему прикажете думать, если в первых трёх матчах на турнире он встречался исключительно с представителями этой страны? Рублёву последовательно проиграли Артур Казо, Гаэль Монфис и Артур Риндеркнеш.

«Я раньше не играл с Артуром, мы даже не тренировались, поэтому я не знал, чего ожидать. Знал, что у него отличная подача и действительно потрясающий удар справа, что он умеет здорово бить, поэтому понимал, что это будет действительно тяжёлый матч. Я счастлив, что смог переломить ход игры и победить», — приводит слова Андрея, сказанные после победы над Риндеркнешем, Eurosport.

Но тут система дала сбой. Французы в турнирной сетке закончились, и в 1/8 финала Рублёв сыграет с перспективным британцем Джеком Дрэйпером, которому нет ещё и 22 лет. В 2022 году Андрей дважды обыграл Джека.

«Это будет очень тяжело. У меня было интервью, в котором меня спрашивали, кто станет следующим обладателем титула ATP. Я всегда называю Дрэйпера. Он очень талантливый, действительно отличный теннисист. У него есть всё, чтобы совершенствоваться и стать топ-игроком», — приводятся слова Рублёва в «твиттере» The Tennis Letter.

Наконец, Дарья Касаткина обыграла бельгийку Гретье Миннен. И теперь готовится к встрече со второй ракеткой мира Ариной Соболенко. Тут счёт в личном противостоянии не в пользу россиянки: 2-4. «Против Касаткиной всегда непросто играть. Она показывает великолепный теннис, здорово двигается, старается достать до всех мячей. Мне нужно сохранять концентрацию, не торопиться. Надо сохранять спокойствие и ждать своей возможности», — сказала Соболенко на пресс-конференции после выхода в четвёртый раунд.

Касаткина лишь во второй раз в карьере дошла до четвёртого круга US Open. Впервые это случилось с ней давно, ещё в 2017 году. Покорить новую вершину будет сложно, особенно учитывая уровень мотивации соперницы. Соболенко ведь не только за титул сражается, но и ведёт заочную битву с Игой Свёнтек за звание первой ракетки мира. Которая может стать очной, если Ига с Ариной дойдут до финала.

Открытый чемпионат США завершится 10 сентября. За всеми событиями турнира «Большого шлема» в Нью-Йорке следите на «Чемпионате».