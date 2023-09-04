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Рахимова и Аванесян не смогли пробиться в 1/4 финала US Open в парном разряде

Рахимова и Аванесян не смогли пробиться в 1/4 финала US Open в парном разряде
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Российские теннисистки Камилла Рахимова и Элина Аванесян, выступающие в дуэте в парном разряде, не смогли пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В матче третьего круга спортсменки проиграли паре Се Шувэй (Китайский Тайбэй) и Синьюй Ван (Китай). Встреча завершилась со счётом 0:6, 6:2, 2:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 39 минут. За это время Рахимова и Аванесян реализовали три брейк-пойнта и допустили четыре двойные ошибки. На счету их соперниц — один выполненный эйс, шесть реализованных брейк-пойнтов и также четыре двойные ошибки.

Далее Се Шувэй и Синьюй Ван сыграют либо с американским дуэтом Кори Гауфф и Джессики Пегулы, третьих сеяных турнира, либо с парой украинки Марты Костюк и румынки Елены-Габриэлы Русе.

US Open — парный разряд (ж). 3-й круг
03 сентября 2023, воскресенье. 23:00 МСК
Элина Аванесян
Россия
Элина Аванесян
Камилла Рахимова
Россия
Камилла Рахимова
Э. Аванесян К. Рахимова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
0 		6 2
6 		2 6
         
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
Синьюй Ван
Китай
Синьюй Ван
С. Шувэй С. Ван
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