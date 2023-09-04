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Фрэнсис Тиафо вышел в 1/4 финала US Open, где встретится с Беном Шелтоном

Фрэнсис Тиафо вышел в 1/4 финала US Open, где встретится с Беном Шелтоном
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Завершился матч в рамках четвёртого круга Открытого чемпионата США, в которой встретились американский теннисист Фрэнсис Тиафо (десятая ракетка мира) и австралиец Ринки Хидзиката (110-я ракетка мира). Матч закончился победой Тиафо со счётом 6:4, 6:1, 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 часа. Тиафо отметился 15 подачами навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 7 из 14 заработанных брейк-пойнтов (50%). На счету Хидзиката ни одного эйса, четыре двойные ошибки и два брейк-пойнта из трёх.

В следующем круге Тиафо встретится с соотечественником Беном Шелтоном.

US Open (м). 4-й круг
03 сентября 2023, воскресенье. 22:50 МСК
Ринки Хидзиката
110
Австралия
Ринки Хидзиката
Р. Хидзиката
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		1 4
6 		6 6
             
Фрэнсис Тиафо
10
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

Хардовый турнир категории «Большой шлем» стартовал 28 августа и завершится 10 сентября. Действующим победителем турнира является первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас, обыгравший в финале норвежца Каспера Рууда.

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