Фрэнсис Тиафо вышел в 1/4 финала US Open, где встретится с Беном Шелтоном

Завершился матч в рамках четвёртого круга Открытого чемпионата США, в которой встретились американский теннисист Фрэнсис Тиафо (десятая ракетка мира) и австралиец Ринки Хидзиката (110-я ракетка мира). Матч закончился победой Тиафо со счётом 6:4, 6:1, 6:4.
Продолжительность встречи составила 2 часа. Тиафо отметился 15 подачами навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 7 из 14 заработанных брейк-пойнтов (50%). На счету Хидзиката ни одного эйса, четыре двойные ошибки и два брейк-пойнта из трёх.
В следующем круге Тиафо встретится с соотечественником Беном Шелтоном.
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Хардовый турнир категории «Большой шлем» стартовал 28 августа и завершится 10 сентября. Действующим победителем турнира является первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас, обыгравший в финале норвежца Каспера Рууда.
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