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Агент Ксении Ефремовой прокомментировал новость о смене гражданства подопечной

Агент Ксении Ефремовой прокомментировал новость о смене гражданства подопечной
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Лоик Мартин, агент 14-летней российской теннисистки Ксении Ефремовой, прокомментировал новость о смене у подопечной спортивного гражданства на французское. Россиянка с 10 лет живёт во Франции, где тренируется в Академии Патрика Муратоглу. В рейтинге Tennis Europe (возрастная группа — не старше 14 лет) Ефремова занимает второе место.

«Это отличная новость для Ксении, её семьи и команды. Это важное событие для её карьерного и жизненного пути, который отчётливо представляет себе сама Ксения и её мама Юлия. Они чувствуют себя здесь как дома и полны решимости гордо представлять цвета Франции на протяжении всей карьеры. Эта новость – источник огромной гордости и радости всей семьи», — приводит слова Мартина Tennis Majors.

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