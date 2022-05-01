«Хочу стать легендой». К вундеркинду из России уже присмотрелся теннисный гуру Муратоглу

Ксюше не было и трёх лет, когда её мать Юлия впервые увидела девочку на корте. Та тренировала удары, но Ефремова-старшая поняла, что дочери суждено стать звездой.



Уже тогда маму и по совместительству первого тренера поразила точность в выполнении движений: мячи летели плотно над сеткой, двигалась Ксюша тоже идеально. «Я решила, что пришло время поработать с ней, потому что в её глазах было так много страсти!» — делилась Ефремова с CNN.

Усилиями местных тренеров они подготовили девочку к более серьёзной проверке — Академии Патрика Муратоглу. Ефремовой было девять, когда она приехала в Монте-Карло из Москвы на тест. Коуч сразу разглядел в ней потенциал. Там традиционно проводили отборочные недели, чтобы юные звёзды стекались с разных уголков мира и демонстрировали умения. Они проходят тестирование на физические, теннисные и умственные способности, а тренерский штаб наблюдает и принимает решение: хотят ли они помочь таланту или нет. Их роль — раскрыть потенциал теннисистки.

Ксюша получила доступ к тренеру, коучу по фитнесу и медицинской команде. Тогда же ей предоставили элитную систему поддержки. «Ксения — невероятная спортсменка, — отмечает Муратоглу. — Вы заметите это, даже если просто заглянете в её социальные сети. Она может сесть на шпагат, может станцевать, да всё что угодно».

Ксения Ефремова Фото: mouratoglou.com

Гармония в движениях — результат трепетного отношения её мамы к общим нагрузкам. Основным видом спорта дочери в детстве всегда была гимнастика. Часто она тренировалась по три часа в день, уделяя теннису лишь 60 минут. По её мнению, родители не должны убивать желание ребёнка работой лишь на теннисном корте.

«Маленькой Ксения играла в теннис всего три раза в неделю, и я её не заставляла. Я работала с ней другими способами: были уроки танцев, плавания, английского языка, брейк-данса. Она была везде».

Так что всестороннее развитие отразилось и на игре: на передвижении по корту, комбинационной игре и силе удара. «Её техника чрезвычайно чиста. Она агрессивна. Ей присущ большой соревновательный дух», — уверен Муратоглу.

В академии детей учат не только бить по мячу и правильно передвигаться, но и заботятся о психологических нагрузках. Вот и Ксюшу просили рассказывать о давлении и нервном состоянии, насколько это влияет на игру — дети часто испытывают стресс перед матчем. Спортсмены должны признать напряжение и объяснить словами причину и последствия. Только тогда можно будет работать над проблемой.

«Я всегда говорю, что в теннисном поединке против вас играет не один соперник, а два. Вы обязаны одолеть себя, и тогда вы сможете выиграть», — убеждён Муратоглу.

Сейчас Ефремовой 13 лет, но она уже получила признание профессионального мира, заключив спонсорские соглашения с Nike и Yonex. Да и в Академии она как своя: дарит торт и поздравляет с днём рождения Фабио Фоньини, спаррингует с Жереми Шарди, фоткается с Даниилом Медведевым, Амандой Анисимовой, Маттео Берреттини и Новаком Джоковичем.

Ксения Ефремова Фото: mouratoglou.com

Также победами укрепила позиции и в рейтинге RTT до 14 лет — за два года скинула 135 позиций и сейчас №10. Под руководством спецов Фабьена Космао, Кевина Бумлиля и теннисного агентства IMG она взяла турнир TE (Tennis Europe) в Швеции, а в марте дабл во французском Сент-Женевьев-де-Буа. В финале одиночного разряда Ксения оказалась сильнее другой россиянки Марты-Марии Макаровой, а уже с ней в паре они победили турецко-словацкий дуэт. В апреле девочка завоевала и первый трофей на глине в португальском городке Майа.

Именно в Скандинавии во время турнира девочка узнала о смерти отца — мать не хотела рассказывать о его судьбе до конца соревнований. Бывший теннисист-любитель Алексей Ефремов боролся с лимфомой два года.

«Было очень тяжело. Ксения участвовала в соревнованиях, но я должна была ей сообщить, — вспоминает Юлия. — Конечно, она плакала. Она была потрясена. Она спросила меня: «Может быть, ты сможешь его разбудить». Я ответила: «Нет, Ксения. Это невозможно. Он уже на небе». После сказала ей, что, возможно, нам следует прервать выступление на турнире и вернуться домой».

Но Ксения наотрез отказалась и после победы посвятила титул папе: «В память о моём отце, который скончался во время этого турнира в Швеции», — написала девочка в соцсетях.

Первые титулы, уверены мама и тренеры, — начало. У девочки уже есть характер и желание сражаться до последнего мяча. «Ксения всегда рассчитывает на победу, — делится Муратоглу. — Для неё нет другого выбора, кроме как выигрывать трофеи».

Ефремова-старшая говорит, что видит эту решимость в дочери каждый день во время тренировок, и верит, что однажды она станет лучшей теннисисткой в мире. «Иногда, когда я злюсь и мне что-то не нравится во время занятий, я спрашиваю её: «Чего ты хочешь от тенниса?» И она отвечает мне: «Я хочу стать легендой». Для неё недостаточно стать номером один в мире».