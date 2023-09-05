Польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о том, что потеряет статус первой ракетки мира после 75 недель на вершине рейтинга.

«Обычно я не смотрю на цифры, но в целом они мне нравятся. Я бы хотела продлить этот этап ещё немного. Когда я была моложе, мне действительно хотелось побить какой-нибудь рекорд или добиться чего-то. Я уже сделал это, потому что уже выиграла турнир Большого шлема как первый польский игрок. Конечно, быть третьей в истории по количеству недель, проведённых подряд на первой строчке – это здорово. Когда теряешь эту позицию, возникают какие-то грустные эмоции.

Все великие игроки знают, что всё вернётся, если вы будете усердно работать, концентрироваться на правильных вещах и просто развиваться как игрок. Если ли у меня чувство облегчения, что я теперь не первая ракетка мира? Я бы не сказала, что это «облегчение». Есть много вещей, которые мне следовало сделать по-другому. Возможно, я ещё недостаточно зрелая, чтобы сделать это. Я действительно усердно работаю над тем, чтобы не думать об этом много. Иногда, когда вы заставляете себя не думать о вещах, результат оказывается противоположным, — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

Напомним, ранее Свёнтек проиграла Елене Остапенко на US Open. Первой ракеткой станет белоруска Арина Соболенко.