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Медведев вышел в четвертьфинал US Open, где сыграет с Рублёвым

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата США – 2023. В матче 1/8 финала турнира Медведев со счётом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2 обыграл представителя Австралии Алекса де Минора.

Встреча теннисистов продлилась 2 часа 39 минут. Медведев 11 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету де Минора один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в полуфинал турнира «Большого шлема» Медведев сразится с соотечественником Андреем Рублёвым.

Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 65 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда.