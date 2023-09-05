Карлос Алькарас: я доволен своим выступлением на US Open

Испанский теннисист, первая ракетка мира Карлос Алькарас высказался об очередной победе на Открытом чемпионате США.
«Учитывая интенсивность с самого начала и до последнего мяча, я думаю, что провёл действительно солидный матч. Меньше ошибок стало. Я играл в свою игру. Я действительно доволен выступлением и рад, что этот матч закончился», – сказал Алькарас на пресс-конференции.
Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас уверенно вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США – 2023, призовой фонд которого составил $ 65 000 020.
В матче 1/8 финала Алькарас (1) со счётом 6:3, 6:3, 6:4 обыграл 61-ю ракетку мира, итальянца Маттео Арнальди. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 59 минут. Алькарас два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Арнальди четыре эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.
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