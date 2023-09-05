Соболенко: не хотела становиться первой ракеткой таким образом, хотела битву за это звание

Белорусская теннисистка вторая ракетка мира Арина Соболенко поделилась мнением о проигрыше польской спортсменки Иги Свёнтек, а также – о первой строчке рейтинга.
«Смотрела матч Иги до начала третьего сета. Елена показала невероятный теннис во втором сете, немного в третьем и первом. Мне казалось, что Ига немного зажата и слишком сильно нервничает. Мне кажется, если бы они играли перед турниром или на следующей неделе, то у Иги есть всё, чтобы обыграть Елену.
Но Елена оказывала на неё давление, здорово играла. Мне кажется, тут и то, что Елена хорошо играла, и то, что Ига немного нервничала. Это был не лучший матч Иги.
Во втором сете собиралась идти спать, но матч был интересным. Решила посмотреть пару геймов, понять ситуацию. Посмотрела и подумала – нет, до конца не буду смотреть. И пошла спать.
Но было очень любопытно, что там происходит. Старалась не следить за счётом, просто лечь спать. Знала, что если узнаю результат, то будет тяжело заснуть. Думала – так, у меня завтра матч, надо фокусироваться на этом.
Но если честно, я не хотела, чтобы она проиграла. Смотрела и думала – ну же, давай, выиграй. Думала, она сможет дойти до финала, и что я сделаю всё возможное и невозможное, чтобы выйти в финал и решить всё на корте.
Расстроилась, но в то же время надо радоваться, потому что она же не просто так понизилась в рейтинге. Я весь год хорошо играю, оказываю на неё давление. Так что я грустила и радовалась одновременно. Я не хотела становиться первой ракеткой таким образом. Хотела битву за это звание», – сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.
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