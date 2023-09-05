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Касаткина проиграла Соболенко и не смогла пробиться в четвертьфинал US Open

Касаткина проиграла Соболенко и не смогла пробиться в четвертьфинал US Open
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Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата США (US Open). В матче четвёртого круга россиянка уступила белорусской спортсменке Арине Соболенко со счётом 1:6, 3:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут. За это время Касаткина выполнила два эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала три из пяти брейк-пойнтов. На счету Соболенко ни одного эйса, три двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из 11.

За выход в полуфинал Соболенко поспорит с китаянкой Чжэн Циньвэнь.

Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 65 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Польши Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла Онс Жабер.

US Open (ж). 4-й круг
05 сентября 2023, вторник. 02:15 МСК
Дарья Касаткина
14
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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