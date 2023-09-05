Касаткина проиграла Соболенко и не смогла пробиться в четвертьфинал US Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата США (US Open). В матче четвёртого круга россиянка уступила белорусской спортсменке Арине Соболенко со счётом 1:6, 3:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут. За это время Касаткина выполнила два эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала три из пяти брейк-пойнтов. На счету Соболенко ни одного эйса, три двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из 11.

За выход в полуфинал Соболенко поспорит с китаянкой Чжэн Циньвэнь.

Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 65 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Польши Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла Онс Жабер.