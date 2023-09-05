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Остапенко — Гауфф: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00 мск

Остапенко — Гауфф: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00 мск
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Сегодня, 5 сентября, состоится первый матч четвертьфинала Открытого чемпионата США среди женщин. Встретятся Елена Остапенко (Латвия) и Кори Гауфф (США). Спортсменки будут играть в Национальном теннисном центре Билли Джин Кинг на стадионе «Артур Эш Стэдиум».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 19:00 мск.

US Open (ж). 1/4 финала
05 сентября 2023, вторник. 19:00 МСК
Елена Остапенко
21
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Не начался
1 2 3
         
         
Кори Гауфф
6
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Счёт личных встреч равный — 1-1. Гауфф выиграла в финале Линца-2019, где завоевала свой первый титул WTA в карьере (попав при этом в основную сетку как лаки-лузер), а Остапенко была сильнее на предыдущем хардовом турнире «Большого шлема» — 7:5, 6:3 в четвёртом круге Australian Open — 2023.

В 1/8 финала US Open Остапенко победила Игу Свёнтек, а Гауфф — Каролину Возняцки.

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