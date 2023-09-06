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Видеообзор победы Новака Джоковича над Тейлором Фритцем на US Open

Видеообзор победы Новака Джоковича над Тейлором Фритцем на US Open
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Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче 1/4 финала US Open второй сеяный Джокович нанёс поражение девятой ракетке соревнований представителю США Тейлору Фритцу со счётом 6:1, 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 36 минут.

«Чемпионат» рекомендует к просмотру видеообзор данного матча.

Видео доступно на официальном YouTube-канале US Open. Права на него принадлежат USTA.

Джокович семь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал шесть из девяти брейк-пойнтов. Фритц выполнил восемь эйсов, сделал две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта.

За выход в финал Открытого чемпионата США Джокович сыграет с победителем четвертьфинала между десятым сеяным, американцем Фрэнсисом Тиафо и его соотечественником Беном Шелтоном.

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