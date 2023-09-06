Фрэнсис Тиафо уступил Бену Шелтону в матче 1/4 финала US Open

Американский теннисист Бен Шелтон вышел в полуфинал хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче 1/4 финала US Open американец нанёс поражение своему соотечественнику Фрэнсису Тиафо со счётом 6:2, 3:6, 7:6 (9:7), 6:2. Встреча продолжалась 3 часа и 7 минут.

Шелтон 14 раз подал навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал семь из 15 брейк-пойнтов. Тиафо выполнил семь эйсов, сделал четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта.

За выход в финал Открытого чемпионата США Шелтон сыграет с сербским спортсменом Новаком Джоковичем.

Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 65 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас.