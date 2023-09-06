US Open — 2023, женщины: турнирная сетка и результаты всех матчей девятого игрового дня

Сегодня, 5 сентября, завершился девятый игровой день на Открытом чемпионате США – 2023 у женщин. Прошли первые четвертьфинальные матчи турнира, в которых встречались между собой Елена Остапенко из Латвии с американкой Кори Гауфф и Сорана Кырстя (Румыния) с Каролиной Муховой из Чехии.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами девятого игрового дня на Открытом чемпионате США.

Теннис. US Open — 2023, женщины. Результаты девятого игрового дня

Кори Гауфф (США, 6) – Елена Остапенко (Латвия, 20) – 6:0, 6:2.

Каролина Мухова (Чехия, 10) – Сорана Кырстя (Румыния, 30) – 6:0, 6:3.

Женский хардовый турнир «Большого шлема» US Open — 2023 продлится до 9 сентября. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек.