US Open — 2023, мужчины: турнирная сетка и результаты всех матчей восьмого игрового дня

Сегодня, 6 сентября, завершился восьмой игровой день на Открытом чемпионате США – 2023 у мужчин. Проводились матчи 1/4 финала турнира, в которых американец Тейлор Фритц встречался с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, а представитель США Фрэнсис Тиафо сыграл с соотечественником Беном Шелтоном.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами восьмого игрового дня на Открытом чемпионате США.
Теннис. US Open — 2023, мужчины. Результаты восьмого игрового дня
Тейлор Фритц (США, 9) – Новак Джокович (Сербия, 2) – 1:6, 4:6, 4:6.
Фрэнсис Тиафо (США, 10) – Бен Шелтон (США) – 2:6, 6:3, 6:7 (7:9), 2:6.
Мужской хардовый турнир «Большого шлема» US Open — 2023 продлится до 10 сентября. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас.
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