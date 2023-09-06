Бен Шелтон: у меня есть преимущество в матче с Новаком Джоковичем
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Американский теннисист Бен Шелтон высказался о предстоящей встрече с сербом Новаком Джоковичем в полуфинале Открытого чемпионата США — 2023.
«Победить в матче с Новаком — сложная задача. Всякий раз, когда ты выходишь на матч с человеком, который множество раз выступал на тком уровне и выходил победителем, ты не можешь выбросить это из головы. Ты просто знаешь, насколько крепок и силён ментально и физически твой соперник. Так что мне определённо нужно подготовить план. Но у меня есть преимущество — Новак будет играть с кем-то, с кем прежде не встречался на корте. Думаю, что смогу предложить ему кое-что, чего, возможно, вы не увидите в обычном матче туре. Надеюсь, я буду разрушительным», — сказал Шелтон на пресс-конференции.
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